Die meisten Erkrankten werden im Pongau und im Pinzgau mit 383 bzw. 323 Fällen verzeichnet. Von den bisher erkrankten Menschen sind in Salzburg mittlerweile 231 wieder genesen, 14 Personen sind im Bundesland mit oder an den Folgen von Covid-19 verstorben. Am Sonntag befanden sich in Salzburg 2.934 Personen in Isolation, 91 erkrankte Menschen waren in Spitalsbehandlung, davon 18 auf der Intensivstation. Am Wochenende sei auch die Zahl der Tests gesunken, binnen 24 Stunden wären 80 Abstriche durchgeführt worden, teilte Franz Wieser, der Sprecher des Landes Salzburg, am Sonntag mit.

Neues Meldesystem für Sozialeinrichtungen

Gearbeitet wurde in Salzburg am Wochenende auch an einer Verbesserung des Meldesystems bei nachgewiesenen Infektionen in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen, um schneller und gezielter reagieren zu können, wenn eine Einrichtungen von Erkrankungen betroffen ist. Der Meldevorgang wird in den Seniorenwohnheimen sowie in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, der Kinder- und Jugendhilfe und in Quartieren für asylwerbende Menschen standardisiert und läuft über ein neues Web-Portal. "Das neu geschaffene Instrument bietet uns laufend einen Lagebericht, der die aktuelle Situation aufzeigt", begründete der ressortzuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne). Zuletzt hatte es im Bundesland Salzburg in Uttendorf, Mittersill, Maishofen, Großarl, Altenmarkt, Hallwang und Thalgau Krankheitsfälle in Heimen gegeben.

Fast 10.000 Corona-Tests durchgeführt

Insgesamt wurden in Salzburg bis Sonntag 9.641 Tests durchgeführt. Durch das Rote Kreuz wurden in den vergangenen 24 Stunden zudem 18 Patiententransporte durchgeführt und 76 Abstriche genommen, berichtet das Landes-Medienzentrum.

(Quelle: SALZBURG24/APA)