In Salzburg präsentiert sich das Wetter am Freitag überwiegend sonnig und trocken. Minus zehn bis null Grad zeigt das Thermometer in der Früh. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit minus vier bis plus zwei Grad erreicht. Am Samstag überwiegt generell sonniges und trockenes Wetter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord. Von minus elf bis minus ein Grad in der Früh steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf minus drei bis plus drei Grad.

Trübes Wetter am Sonntag

Vom westlichen Oberösterreich bis in die Südweststeiermark scheint am Sonntag verbreitet die Sonne. Vom Westen her zieht im Lauf des Tages eine Warmfront auf, die in Teilen Salzburgs zu Niederschlag führt. Die Schneefallgrenze steigt hier auf 1.200 Meter an. Der Wind weht schwach aus Ost bis Südost. Die Frühtemperaturen sind mit minus zehn bis minus vier Grad erreicht, die Tageshöchsttemperatur klettert auf zwei Grad.

Durchwachsener Wochenstart

Von Vorarlberg bis ins Südburgenland fällt am Montag immer wieder Regen, der auch zu Glatteis führen kann. Der Wind weht nur schwach. Frühtemperaturen liegen bei zwei bis null Grad, die Tageshöchsttemperatur um drei Grad. Auch am Dienstag kann es vielerorts regnen. Glatteis kann nicht ausgeschlossen werden, weil der Regen teilweise auf kalten Boden fällt. Der Wind weht im Westen aus Süd. Frühtemperatur verbreitet frostig zwischen minus drei und minus einem Grad. Tagsüber klettert das Thermometer auf bis vier Grad.

