Dabei kann er noch von Glück reden, denn er wurde damals zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Aufgrund eines besonderen Gesetzes ist diese drakonische Strafe möglich, wenn der Beschuldigte zum dritten Mal eine kleinkriminelle Tat verübt hat. Und dies war bei dem nunmehr 58-Jährigen der Fall, wie Medien am Donnerstag (Ortszeit) berichteten.

Update on Alvin Kennard. He was not immediately released after a judge re-sentenced him to time served. He's got to go back to the William E Donaldson Prison where he's been incarcerated to be processed out. It may be a few days before he's freed and reunited with his family. pic.twitter.com/bO8emwJ3tw