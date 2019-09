Nick Carter (39) bemüht sich nach eigenen Worten um ein Kontaktverbot für seinen jüngeren Bruder Aaron (31). Dieser habe kürzlich erklärt, er trage Gedanken in sich, "meine schwangere Frau und mein ungeborenes Kind umzubringen", so der Musiker. Seine Schwester und er hätten keine andere Wahl gehabt, als die Verfügung zu beantragen. Unter seinen Post auf Twitter setzte er die Hashtags #mentalhealth ("psychische Gesundheit"), #GunControlNow ("Waffenkontrolle jetzt") und #GunControl. Das People-Magazin "TMZ" berichtete, ein Anhörungstermin in der Sache sei für den 16. Oktober festgesetzt worden.

Der jüngere Bruder Aaron entgegnete, ebenfalls auf Twitter, er habe seinen Bruder seit vier Jahren nicht gesehen und habe dies auch nicht vor. "Ich würde meiner Familie niemals Schaden zufügen." Auf der Social-Media-Plattform teilte aber dennoch aus und brachte schwere Vorwürfe gegen seinen Bruder erneut ans Licht.

"Warum hat mein Bruder keine einstweilige Verfügung gegen ein Mädchen erwirkt, das ihn bei der Polizei wegen Vergewaltigung angezeigt hat?", fragt Aaron. Damit spielt dieser auf Vorwürfe aus dem Vorjahr an. Eine heute 33-Jährige hatte behauptet, Nick Carter habe sie im Alter von 18 Jahren missbraucht. Die Klage gegen den Sänger wurde fallengelassen. Laut dem 31-Jährigen habe es aber noch weitere Opfer gegeben. Sie hätten sich ihm anvertraut. Darunter auch eine 15-Jährige.

you’re calling me a liar then you’re calling all these girls liars they came to me because no one would listen to them and I was there for two of the times it happened and that’s why they reached out to me sometime soon they’ll be depositions https://t.co/bVuchII9zG