Das bestätigten lokale Behördenvertreter am Montag laut APA der Deutschen Presse-Agentur (dpa). In Ghazni im Südosten des Landes kontrollierten die Taliban zwei Polizeibezirke. In Faizabad im Nordosten hätten sie auch einen Polizeibezirk bereits erobert. Aus anderen Stadtteilen hätten sie von Sicherheitskräften vertrieben werden können.

Mehrere afghanische Städte in Gewalt der Taliban

In der westlichen Stadt Qala-e-Naw (Kala-e Nau), die die Islamisten in der Vorwoche angegriffen hatten, seien sie in einigen Teilen der Stadt präsent und lieferten sich sporadische Gefechte mit den Sicherheitskräften, sagten Provinzräte. Weiter würden täglich Bewohner aus der Stadt fliehen. Auch die Provinzhauptstadt Kandahar im Süden des Landes stand in den vergangenen Tagen unter Druck. Dort konnten die Sicherheitskräfte die Angriffe offenbar vorerst abwehren. Rund 50 Mitarbeiter des indischen Konsulats in Kandahar, darunter Diplomaten und Sicherheitspersonal, waren am Wochenende nach Neu-Delhi ausgeflogen worden.

Terrorgruppe in Afghanistan auf Vormarsch

Seit die internationalen Truppen ihren Abzug eingeleitet haben, versuchen die Taliban, nach und nach immer mehr Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen. Dabei rücken sie auch immer wieder auf Provinzhauptstädte vor. Bisher ist es ihnen zwar nicht gelungen, diese lange zu halten. Dennoch erhöhen sie so den Druck auf die Sicherheitskräfte. Die Sicherheitslage hat sich seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen zugespitzt. Die Taliban haben in mehreren Offensiven rund ein Viertel der Bezirke im Land neu erobert, viele davon im Norden Afghanistans.

Friedensgespräche schreiten nur langsam voran

In Katar laufen unterdessen Friedensgespräche, die aber nach offiziellen Angaben nur langsam vorankommen. Ungeachtet der Gewalt halten die USA an ihren Abzugsplänen fest. Noch am Montag sollte US-General Austin Miller, der an Ort und Stelle den Kriegseinsatz in Afghanistan leitet, nach Angaben von amerikanischen Regierungsvertretern offiziell sein Kommando abgeben und mit dem Schritt symbolisch einen Schlussstrich unter den längsten Kriegseinsatz der USA ziehen.

Der Abzug der US- und anderer NATO-Truppen ist weit fortgeschritten. Laut Präsident Joe Biden soll der Abzug der US-Truppen Ende August beendet sein. Die deutsche Bundeswehr hatte das Land Ende Juni verlassen. Auch das österreichische Bundesheer hatte im Juni seinen Einsatz beendet.

(Quelle: Apa/Dpa/Reuters)