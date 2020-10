Jeff Bridges hat in rund 50 Jahren in über 90 Filmen mitgespielt, aber mit keiner Rolle wird er so stark verbunden wie mit dem "Dude" aus der US-Komödie "The Big Lebowski" von 1998.

"Wie der Dude sagen würde... Neuer S**T ist ans Licht gekommen", twitterte er zu seiner Krebsdiagnose. 2010 gewann er einen Oscar als bester Hauptdarsteller für "Crazy Heart".

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.