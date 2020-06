Rajput war mit Rollen in Telenovelas bekannt geworden und hatte 2013 erstmals in einem Bollywood-Film mitgewirkt. Viel Zuspruch erhielt er drei Jahre später für seine Hauptrolle in einem Biopic über den berühmten Cricket-Spieler Mahendra Singh Dhoni.

Er sei schockiert über den Tod des 34-Jährigen, schrieb Premierminister Narendra Modi auf Twitter. "Sein Aufstieg in der Welt der Unterhaltung hat viele inspiriert, er hinterlässt mehrere unvergessliche Darbietungen", ergänzte er.

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti.