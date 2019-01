Vielmehr sei nun die Gefahr eines ungeregelten Brexits gestiegen, sagte Juncker, der ein klares Bekenntnis zur umstrittenen Auffanglösung ("Backstop") für Nordirland ablegte, die May wegverhandeln will. "Das Ganze ist kein Spiel, das ist keine rein bilaterale Frage. Es geht im Kern darum, was es bedeutet, Mitglied der EU zu sein. Die irische Grenze ist eine europäische Grenze und eine Unionspriorität", sagte Juncker. "Es ist mehr als je zuvor wichtig, dass die EU geschlossen und geeint ist", unterstrich er.

Kurz: "Es ist ein gutes Abkommen"

Der irische Premier Leo Varadkar reagierte mit Unverständnis auf die britische Forderung. "Wir bieten keine Neuverhandlungen an", sagte er im Parlament in Dublin. In den Verhandlungen zwischen London und Brüssel seien bereits alle Optionen geprüft worden. Es gebe nur die Einigung, "die wir jetzt bereits haben". Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bekräftigte am Mittwoch nach dem Ministerrat, dass der Brexit-Deal nicht aufgeschnürt wird: "Unsere Hand ist nach wie vor ausgestreckt für eine gemeinsame Lösung und Präzisierungen, aber wir sind nicht bereit, Nachverhandlungen zum Austrittsabkommen zu führen", sagte Kurz. "Es ist ein gutes Abkommen."

In London zeigte man sich trotz des klaren Neins der EU zuversichtlich. May habe erwartet, dass es nicht einfach werde und die EU kaum gewillt sei, neue Gespräche zu beginnen, sagte ein Regierungssprecher. Ein Sprecher der oppositionellen Labour Party berichtete, dass sich May mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn zu einem Gespräch getroffen habe.

EU bleibt hart

Die Mehrheit der Abgeordneten im Unterhaus hatte May am Dienstagabend den Auftrag gegeben, den ungeliebten Ausstiegsvertrag auszuhebeln. May versprach tiefgreifende und juristisch wasserdichte Änderungen. Verhasst ist einigen insbesondere die Regelung für Nordirland in dem 585 Seiten starken Vertragswerk. Abgeordnete in Westminister fürchten eine Zweiteilung des Königreichs und lehnten den Deal mit der EU deshalb vor zwei Wochen ab.

May will am 13. Februar das Ergebnis des neuen Anlaufs den Parlamentariern erneut zur Abstimmung vorlegen. EU-Chefunterhändler Michel Barnier kritisierte die britische Premierministerin. "Sie hat sich von dem Abkommen, das sie selbst mit ausverhandelt hat, distanziert", sagte er im Europaparlament. "Wir werden nicht akzeptieren, dass man der Europäischen Union den Schwarzen Peter zuschieben will." Auch führende EU-Abgeordnete äußerten sich kritisch, während sich der britische EU-Gegner Nigel Farage hinter die Premierministerin stellte, die von Brüssel "herablassend" behandelt worden sei.

Fristverlängerung ausgeschlossen

Die Kommission wäre sofort zu Verhandlungen bereit, wenn Großbritannien seine Meinung ändern und nach dem Brexit eine engere Beziehung zur EU wählen würde, sagte Barnier. Liberalen-Chef Guy Verhofstadt äußerte die Hoffnung, dass sich May und Oppositionsführer Corbyn auf eine Lösung verständigen könnten. Corbyn wirbt für eine dauerhafte Zollunion Großbritanniens mit der EU, was den umstrittenen "Backstop" überflüssig machen würde. Laut einem Labour-Sprecher sprachen Corbyn und May am Mittwoch in "ernsthaftem und engagiertem Ton" über den Brexit.

Das britische Parlament hatte sich am Dienstagabend zugleich gegen einen Brexit ohne Abkommen ausgesprochen, schloss aber eine Fristverlängerung über den 29. März hinaus aus. Es pocht auf Änderungen am "Backstop", der die Wiedereinführung einer harten Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland verhindern soll. Darunter würde nicht nur der Handel zwischen den beiden Staaten leiden, es wird auch ein Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts befürchtet.

Der Brexit-Koordinator der konservativen Parteien im EU-Parlament, Elmar Brok, sagte, es gehe Teilen des britischen Parlaments gar nicht um eine Einigung. Die Backstop-Regelung werde zu 99 Prozent niemals greifen. Das wüssten auch die Briten. Die EU müsse hart bleiben, um den Binnenmarkt zu bewahren. Freilich gab der EU-Abgeordnete Ashley Fox von der Fraktion der Konservativen und Reformer, der auch die britischen Tories angehören, zu bedenken, dass ein Beharren der EU auf dem Backstop genau das auslösen könnte, was die umstrittene Lösung verhindern will: Das Entstehen einer harten Grenze in Irland, infolge eines Brexits ohne Deal.

(APA