Coronakrise trifft Großbritannien

Kritiker hatten Premierminister Boris Johnson zuvor vorgeworfen, mit zu laschen Maßnahmen auf das grassierende Coronavirus zu reagieren. Verschiedene Prognosen gingen von etwa 200.000 bis 500.000 Toten aus. Die Regierung wollte mit kleineren Schritten verhindern, dass der Ausbruch zu stark unterdrückt wird und im Herbst mit voller Wucht zurückkehrt. Am Montag legte Johnson dann nach und rief die Briten auf, unter anderem unnötige soziale Kontakte und Reisen zu vermeiden. Besuche von Pubs, Restaurants und Theater sollten unterbleiben.

330 Mrd.-Pfund-Garantie

"Wir sind in einen Krieg gegen diese Krankheit verwickelt, den wir gewinnen müssen", sagte Johnson am Dienstag im Kabinett. In den kommenden Wochen erwarten die Experten jedoch einen gewaltigen Anstieg der Ansteckungen. Das Problem: Der staatliche Gesundheitsdienst NHS ist seit vielen Jahren überlastet und marode. Es mangelt an Personal, Betten und vor allem an Beatmungsgeräten, die vielen Lungenkranken das Leben retten könnten. "Die nächsten Wochen und Monate werden außerordentlich schwer für den NHS in allen vier Landesteilen", hatte Regierungsberater Professor Chris Whitty betont.

Die britische Regierung will die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise mit einem beispiellosen Hilfsprogramm abfedern. Allein den heimischen Unternehmen würden Kreditgarantien im Volumen von 330 Mrd. Pfund zugesagt, erklärte Finanzminister Rishi Sunak am Dienstag vor Journalisten. Wenn die Nachfrage größer sei, werde so viel Kapazität zur Verfügung gestellt wie erforderlich.

Doch auch ein einzelnes Maßnahmenpaket oder isolierte Interventionen reichten nicht aus. "Diese nationale Anstrengung wird von Regierungsmaßnahmen in der Wirtschaft flankiert, die ein Ausmaß haben, das noch vor ein paar Wochen unvorstellbar war". Großbritannien werde alles tun, was nötig sei, um die Wirtschaft zu unterstützen.

Tausende Spital-Mitarbeiter in Quarantäne

In Norwegen sind tausende Mitarbeiter der Krankenhäuser in Quarantäne. Allein in der Region Südost, die die Hauptstadt Oslo einschließt, können 4.000 Angestellte nicht zur Arbeit kommen, weil sie sich mit dem Virus Covid-19 angesteckt haben könnten. Bei 62 Mitarbeitern war das Virus festgestellt worden, teilte die zuständige Gesundheitsverwaltung am Dienstag mit.

Nach Recherchen des norwegischen Fernsehsenders TV2 sind landesweit mehr als 8.000 der insgesamt rund 120.000 Krankenhausangestellten zurzeit isoliert. In Norwegen waren am Dienstag 1.308 Fälle von Covid-19 registriert, drei Menschen starben.

Lettland will Wahlen verschieben

In Lettland soll wegen der Ausbreitung des Coronavirus die vorgezogene Kommunalwahl in der Hauptstadt Riga verschoben werden. Die Regierung in Riga beschloss am Dienstag eine vom Regionalministerium vorgeschlagene Verlegung des Urnengangs auf den 6. Juni. Der neue Termin muss noch vom Parlament gebilligt werden. Ursprünglich war die Wahl für den 25. April geplant.

Nach Angaben von Umwelt- und Regionalminister Juris Puce sei nicht ausgeschlossen, dass die Wahl noch weiter verschoben werden könne. Der neue Termin sei unter der Annahme festgelegt worden, dass Lettland die Corona-Krise innerhalb von zwei Monaten überwinde, sagte er auf der Kabinettssitzung.

In Lettland gab es bisher 60 nachgewiesene Infektionsfälle. Die Regierung hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis Ostern den landesweiten Notstand ausgerufen. Öffentliche Veranstaltungen sind untersagt, Schulen und Kindergärten geschlossen. Das lettische Parlament hatte im Februar den Stadtrat von Riga aufgelöst und damit den Weg für eine vorgezogene Kommunalwahl freigemacht. Damit endete ein monatelanger Machtkampf im Rathaus der rund 700.000 Einwohner zählenden Ostseemetropole.

Israel verhängt Ausgangssperre

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die israelische Regierung eine Ausgangssperre verhängt. Die Bürger dürfen nur noch das Haus verlassen, um "Lebensmittel und Medikamente zu kaufen, einen Arzt aufzusuchen oder zur Arbeit zu gehen", wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Zudem soll der öffentliche Nahverkehr in der Nacht eingestellt werden.

Die Menschen dürften ihre Häuser nicht verlassen, um Parks, Spielplätze, den Strand, das Schwimmbad oder Bibliotheken zu besuchen, hieß es in der Erklärung des Ministeriums. Soziale Kontakte sollten über Online-Medien gepflegt werden. Treffen mit Angehörigen seien nur erlaubt, wenn diese im selben Gebäude wohnen. Unklar blieb zunächst, wann die neuen Maßnahmen in Kraft treten.

Einreisesperre für Ausländer

Zuvor war bekannt geworden, dass Israels geschäftsführender Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Inlandsgeheimdienst Schin Bet mit der Sammlung von Daten über Infizierte und deren Kontaktpersonen beauftragt hat. Die Regierung habe den Geheimdienst "autorisiert, seine modernen Technologien in den Dienst der nationalen Bemühungen um eine Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus zu stellen", teilte Schin Bet am Dienstag mit. Ein Sprecher des Geheimdienstes sagte, die Maßnahme sei "sofort" in Kraft getreten. Netanjahu hatte die Autorisierung für den Geheimdienst am Montagabend in einer Notstandsverordnung durchgesetzt. Zuvor hatte der zuständige Parlamentsausschuss es abgelehnt, der Maßnahme grünes Licht zu geben und mehr Zeit für Beratungen gefordert. Welche Überwachungstechnologien der Geheimdienst genau einsetzen darf, gab die Regierung nicht bekannt.

Israelische Medien berichteten unter Berufung auf ihnen zugespielte Regierungsdokumente, dass der Geheimdienst etwa Daten von Corona-Patienten sowie unter Quarantäne stehenden Menschen ohne gerichtliche Anordnung von Telekommunikationsfirmen abfragen darf. Unter anderem darf Schin Bet demnach auch die Bewegungsrouten der Menschen nachverfolgen sowie herausfinden, mit wem sie Kontakt hatten. Netanjahu hatte am Samstag angekündigt, er wolle im Kampf gegen das Coronavirus Technologien einsetzen lassen, die auch im "Krieg gegen den Terrorismus" eingesetzt würden. Bürgerrechtsorganisationen kritisierten Netanjahus Notverordnung scharf.

Bisher gibt es in Israel 304 Fälle von mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen. Alle Freizeiteinrichtungen sowie Schulen und Universitäten wurden bereits geschlossen. Das Land verhängte außerdem eine Einreisesperre für Ausländer.

Coronavirus: Russland schließt seine Grenzen

Russland schließt am Mittwoch wegen der Coronavirus-Pandemie seine Grenzen. Die Maßnahme gilt nach Angaben der Regierung bis zum 1. Mai für alle Ausländer mit Ausnahme derer, die einen ständigen Wohnsitz im Land haben.

Zuvor hatten die Behörden in der Hauptstadt Moskau bereits die Schließung von Schulen ab dem 21. März angekündigt. Moskaus Bürgermeister kündigte außerdem die Absage der meisten öffentlichen Veranstaltungen an sowie ein Verbot von Versammlungen mit mehr als 50 Menschen. Bisher meldeten die russischen Behörden 114 Infektionsfälle, die meisten davon in Moskau. Ein Todesfall wurde in dem Land bisher noch nicht gemeldet.

195.000 Menschen an Covid-19 erkrankt

Weltweit waren bis Dienstagabend rund 195.000 Covid-19-Krankheitsfälle bekannt, 81.000 davon in China. Mehr als 7.800 Menschen starben bisher an dem Virus, ging aus der Statistik der Johns Hopkins Universität im US-Bundesstaat Maryland hervor. Aus Italien wurden am Dienstag 2.503 Todesfälle gemeldet, das waren 345 mehr als am Vortag. Die Zahl der Infizierten erhöhte sich um 2.989 Personen auf 26.062. Auch in Spanien stieg die Zahl der Infektionen weiter drastisch an: Binnen eines Tages wurden fast 2.000 neue Fälle gezählt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief die Länder Europas zu "kühnsten" Schritten auf, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Europa sei das "Epizentrum" der Pandemie, sagte der regionale WHO-Chef Hans Kluge. Die europäischen Staats- und Regierungschefs stimmten bei einem Sondergipfel am Abend einer Schließung der EU-Außengrenzen zu. Die für diesen Sommer geplante Fußball-EM wurde unterdessen wegen der Coronavirus-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben.

(Quelle: APA)