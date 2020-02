Mit Stand 23. Februar 2020 zählt die WHO weltweit 78.811 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. In diesen Fällen wurde das Virus bestätigt. Das Virus hat sich mittlerweile in 29 Ländern ausgebreitet, insgesamt starben 2.462 Menschen an den Folgen des Erregers, 2.445 davon allein in China. Das Risiko, sich mit dem Virus zu infizieren, schätzt die WHO in China als "sehr hoch", weltweit als "hoch" ein. Die Zahlen in den Grafiken sind Stand 23. Februar 2020.

71.429 Coronavirus-Fälle weltweit

Seit den ersten Fällen in China im Dezember ist die Zahl der Infizierten täglich angestiegen. Waren es am 21. Jänner noch 282 Fälle, so sind es zehn Tage später bereits 9.826. Einen massiven Sprung gibt es zwischen 16. und 17. Februar. Von 51.857 stieg die Zahl der Erkrankten auf 71.429. Das liegt laut WHO an der Änderung der Zählweise. Waren zuvor in der chinesischen Provinz Hubei nur jene Fälle gezählt worden, die durch einen Labortest bestätigt wurden, so werden nun auch die klinisch diagnostizierten in die Statistik aufgenommen.

Mysteriöse Lungenkrankheit in Wuhan

An Silvester informieren die chinesischen Behörden die WHO das erste Mal über eine Lungenkrankheit in Wuhan. Der erste Fall wird dort bereits am 12. Dezember registriert. Am 7. Jänner kann der Erreger bereits identifiziert werden und bekommt den Namen 2019-nCoV. Vier Tage später wird der erste Todesfall gemeldet. Ende Jänner erreicht das Virus auch Europa: In Frankreich gibt es drei Infektionen. Ende Februar gibt es bestätigte Fälle in acht europäischen Ländern: Italien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Belgien, Finnland und Schweden. Insgesamt sind sechs Tote zu beklagen, fünf in Italien, einer in Frankreich.

In Österreich wurde derweil noch kein Fall bestätigt (Stand 24. Februar 2020). Aufgrund der Lage in Italien wurde jedoch der Einsatzstab am Montag im Innenministerium zusammengerufen. HIER findet ihr den Bericht.

