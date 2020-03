In China bleibt die Zahl der neuen Corona-Infektionen laut offiziellen Zahlen auf niedrigem Niveau. Jedoch steigt die Sorge vor Erkrankten, die aus dem Ausland einreisen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, gab es landesweit 14 weitere Todesfälle und 16 neue Infektionen mit der Lungenkrankheit Covid-19. Dabei handelte es sich in zwölf Fällen um Menschen, die nach ihrer Einreise nach China diagnostiziert und somit in der offiziellen Statistik als "importierte Fälle" geführt werden.

Mehr als 3.000 Tote in China

Die Hauptstadt Peking verschärfte ihre Quarantänemaßnahmen für Reisende aus anderen Staaten. Seit Montag müssen alle Passagiere, die aus dem Ausland am internationalen Flughafen ankommen, für zwei Wochen zur Beobachtung in Quarantänezentren. Zuvor war auch eine Quarantäne in Hotels oder zuhause möglich. Seit Beginn der Epidemie im Dezember haben sich nach der offiziellen Statistik insgesamt 80.860 Menschen in Festlandchina mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Mehr als 65.000 haben die Krankenhäuser wieder verlassen. 3.213 Tote sind bisher in der Volksrepublik zu beklagen.

Die Gesundheitsbehörde hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass China den Höhepunkt der Coronavirus-Ausbreitung überschritten habe. Inwieweit die offizielle Statistik die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die Dunkelziffer nicht erfasster Fälle ist, ist jedoch unklar. In Südkorea wurde inzwischen eine Kirchengemeinde als neuer Infektionsherd ausgemacht. Mit inzwischen 46 Fällen sei nun ein Drittel der Gläubigen der Grace River Church in Seongnam positiv auf den neuartigen Erreger getestet worden, teilten die Behörden mit. Die Kirche hatte entgegen mehrmaliger Aufforderung der Regierung noch bis Sonntag Gottesdienste abgehalten.

New York schließt Restaurants und Co

In den USA schränkt New York das öffentliche Leben ein, in Las Vegas schließen einige Hotels und Casinos. China und Südkorea können bei Neuinfektionen weiterhin auf positive Zahlen verweisen, allerdings steigt in den beiden Ländern die Sorge davor, dass infizierte Personen aus dem Ausland einreisen könnten. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio lässt ab Dienstag Geschäfte, Restaurants, Theater und Kinos schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Restaurants, Bars oder Cafes könnten weiterhin Lieferservice oder Take-away anbieten, so der Bürgermeister.

Mehr als 50.000 Restaurants in New York sind davon betroffen. Nach Angaben der National Restaurant Association erwirtschaften diese einen Jahresumsatz von mehr als 51 Milliarden Dollar (45,93 Mrd. Euro) und beschäftigen mehr als 800.000 Mitarbeiter.

Schutzmaßnahmen in USA

Auch öffentliche Schulen sollen geschlossen werden. "Ich bin sehr, sehr besorgt, dass wir eine rapide Ausbreitung dieser Krankheit sehen werden, und es ist Zeit, drastischere Maßnahmen zu ergreifen", sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Sonntag bei einer Pressekonferenz. "Es ist eine Entscheidung, die ich ohne Freude und mit viel Schmerz getroffen habe." Die Schulen sollen frühestens am 20. April wieder eröffnen, möglicherweise aber auch gar nicht mehr in diesem Schuljahr. Auch die Westküstenmetropole Los Angeles verhängte drastische Schutzmaßnahmen. Bars, Restaurants und Nachtclubs müssen von Montag an für mindestens zwei Wochen schließen, wie Bürgermeister Eric Garcetti auf seiner Facebook-Seite verkündete.

US-Präsident Donald Trump rief indes seine Landsleute dazu auf, von Panikkäufen wegen der Ausbreitung des Coronavirus abzusehen. Trump sagte am Sonntagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus nach einer Telefonschaltung mit Chefs großer Handelsketten an die Adresse der US-Bürger: "Sie müssen nicht so viel kaufen. Nur keine Hektik, entspannen Sie sich einfach."

Möglicher Corona-Impfstoff wird getestet

In den USA bekam erstmals ein Freiwilliger testweise einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus injiziert. Das sei Teil der ersten Phase des klinischen Tests des Impfstoffs an einem Forschungsinstitut in der nordwestlichen Metropole Seattle, teilten die zum US-Gesundheitsministerium gehörenden National Institutes of Health (NIH) mit. 45 gesunde freiwillige Teilnehmer zwischen 18 und 55 sollen in den kommenden Wochen an dem Test in dem Forschungsinstitut teilnehmen. Der Impfstoff namens "mRNA-1273" wird gemeinsam mit der privaten Biotechnologie-Firma Moderna entwickelt.

Trump sagte, die Menschen kauften derzeit "drei bis fünf Mal so viel, wie sie normalerweise einkaufen würden". Als Reaktion darauf würden Supermärkte ihre Lager deswegen in einem Ausmaß auffüllen, das jenes für das Weihnachtsgeschäft übersteigen werde. Trump betonte: "Es gibt für niemanden im Land die Notwendigkeit, Grundnahrungsmittel zu horten." Seine Gesprächspartner hätten ihn gebeten, den US-Amerikanern auszurichten, dass sie "bitte ein bisschen weniger kaufen" sollten.

Frankreich schränkt Bewegungsfreiheit ein

In Frankreich stieg die Zahl der Coronavirus-Infizierten auf mehr als 5.400. Binnen 24 Stunden stieg die Zahl der Todesopfer um 36 auf 127. Der Generaldirektor im französischen Gesundheitsministerium, Jerome Salomon, nannte die Lage im Radiosender France Inter "sehr beunruhigend". Die Situation könne sich "sehr schnell verschlechtern", so dass eine Überlastung der Krankenhäuser drohe. Am Montagabend hat Frankreich die Bewegungsfreiheit im gesamten Land drastisch eingeschränkt.

Die Schweizer Stadt Genf, in der unter anderem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihren Sitz hat und in der die Vereinten Nationen ihren Europa-Sitz haben, untersagte drinnen wie draußen Zusammenkünfte von mehr als fünf Personen - außer sie sind beruflich veranlasst. Geschäfte, Restaurants und Bars in der Region um Genf durften nur noch bis Montag um 18.00 Uhr geöffnet bleiben. Dann müssen sie wie Kinos, Theater und Sporteinrichtungen bis zum 29. März schließen.

Russland schließt Grenze

Russland kündigte an, die Grenze zu Weißrussland zu schließen. "Wir müssen alles tun, damit sich die Situation nicht nach dem gleichen Szenario wie in anderen Ländern entwickelt", sagte der russische Regierungschef Michail Mischustin bei einer Kabinettssitzung. Russland hatte bereits im Februar seine Grenze zu China geschlossen und Einreisen aus dem Iran und Südkorea beschränkt. Auch Flüge in die EU wurden reduziert.

Im besonders schwer betroffenen Iran stieg die Zahl der Todesopfer binnen eines Tages um 129 auf 853. Das ist der bisher stärkste Anstieg an einem Tag. Die Zahl der Infizierten stieg binnen eines Tages zudem um mehr als tausend auf nun insgesamt knapp 15.000 Fälle. Die exiliranischen oppositionellen Volksmujaheddin sprachen indes von bereits 4.900 Menschen, die an der Infektion durch das Coronavirus gestorben seien. Allein in Teheran betrage die Zahl der Todesopfer 696, erklärten die Volksmujaheddin am Sonntag.

Erster Covid-19-Toter in Golfstaaten

In den Golfstaaten gibt es einen ersten Todesfall durch die Coronavirus-Pandemie. In Bahrain starb eine infizierte 65-jährige Einheimische mit Vorerkrankungen, wie das Gesundheitsministerium des Landes am Montag via Twitter mitteilte. Es handelt sich um das erste Coronavirus-Todesopfer in den sechs Staaten des Golfkooperationsrates. Bisher wurden dort fast tausend Infektionen registriert. Die meisten Infizierten hatten sich nach Behördenangaben zuvor im Iran aufgehalten, das besonders stark von der Pandemie betroffen ist. Dort starben nach amtlichen Angaben bereits mehr als 850 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19.

Mit mehr als 400 nachgewiesenen Infektionen ist Katar der am stärksten von der Pandemie betroffene Golfstaat, in Bahrain wurden mehr als 210 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

Ausnahmezustand in Teilen Australiens

Wegen des Coronavirus ist in Teilen Australiens der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Damit wollen der südöstliche Bundesstaat Victoria und das Gebiet um die Hauptstadt Canberra die Verbreitung von Covid-19 eindämmen. In Australien gibt es mehr als 300 bestätigte Fälle des Virus. Am Sonntag hatte die Regierung angekündigt, dass alle Einreisenden nach ihrer Ankunft 14 Tage in heimische Quarantäne oder im Hotel bleiben müssen.

(Quelle: Apa/Dpa/Ag.)