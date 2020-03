Die Zahl der Infizierten kletterte in Italien um 2.470 auf 23.073. Am Vortag war die Zahl der neuen Infizierten um 2.853 gestiegen. 2.749 Personen sind inzwischen genesen, 414 mehr als am Sonntag. 1.851 Personen - circa zehn Prozent aller Infizierten - liegen auf der Intensivstation. Rund 30 Prozent der weltweit auf das Coronavirus zurückgeführten Todesfälle sind in Italien registriert worden.

Lombardei leidet unter Pandemie

Die Lombardei, die von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffenen Region Italiens, registrierte eine starke Zunahme der Infektionsfälle und der Todesopfer, allerdings auch in diesem Fall geringer als am Sonntag. Die Zahl der Toten stieg auf 1.420, 202 mehr als am Vortag, teilten die regionalen Gesundheitsbehörden am Montag mit. Die Zahl der Todesopfer war somit um 50 Personen geringer als am Sonntag.

Die Zahl der Infizierten kletterte in der Lombardei um 1.377 auf 14.649. Auch bei den neuen Infizierten lag die Zahl unter jener des Sonntags. Auf der Intensivstation lagen 823 Kranke, das sind sechs mehr als am Sonntag.

Italien im Griff des Coronavirus

Die Lombardei ist mit 1.420 Todesopfern die am stärkste betroffen Region Italiens, gefolgt von der Emilia Romagna (346 Todesopfer), Venetien (69) und Marken (57). In Friaul gab es 22 Todesfälle, in Südtirol waren es sechs. Der Zivilschutz appellierte an die Italiener, Blut zu spenden.

Spanien macht Grenzen dicht

Spanien kündigte unterdessen an, im Kampf gegen die Pandemie seine Landgrenzen zu schließen. Innenminister Fernando Grande-Marlaska erklärte, die Schließung trete in der Nacht zum Dienstag um Mitternacht in Kraft.

Lediglich spanische Bürger, Ausländer mit Aufenthaltsgenehmigung sowie akkreditiertes diplomatisches Personal würden noch ins Land gelassen.

Über 1.500 Neuinfizierte an einem Tag

Spanien ist mit über 9.000 Corona-Infizierten das am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder Europas hinter Italien. Binnen 24 Stunden wurden am Montag 1.500 Neuinfizierte gemeldet, 309 Menschen starben, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Demnach gelten mehr als 520 Patienten als geheilt.Die Region Madrid ist mit mehr als 4.000 Fällen am stärksten betroffen.

Erster Covid-19-Toter in Portugal

Derweil meldete Portugal ein erstes Todesopfer durch die durch das Virus verursachte Lungenkrankheit Covid-19. Es handle sich um einen 80-jährigen Mann, der vor einigen Tagen in Lissabon ins Krankenhaus eingeliefert worden sei und an Vorerkrankungen gelitten habe, sagte Gesundheitsministerin Marta Temido. Laut der Johns Hopkins Universität im US-Bundesstaat Maryland sind in Portugal rund 330 Menschen mit dem Virus infiziert.

(Quelle: APA)