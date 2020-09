(Scroll down for English) Det sidste skib fra Slaget i Femern Bælt i 1644? Marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet gennemfører i øjeblikket dykkerundersøgelser af vraget af stort krigsskib fra 1600-tallet. Skibet er måske det sidste af de forliste krigsskibe fra Slaget i Femern Bælt i 1644, danske orlogsskib DELMENHORST. Arkæologerne fandt skibet i forbindelse med rutinemæssige forundersøgelser i et område ud for Lollands kyst, hvor der i forbindelse med byggeriet af tunnelen under Femern Bælt skal anlægges et nyt, stort landområde. Læs mere her: https://www.vikingeskibsmuseet.dk/fagligt/marinarkaeologi/marinarkaeologiske-undersoegelser/det-sidste-krigsskib-fra-slaget-i-femern-baelt-1644 (English) The last ship from the Battle of the Fehmarnbelt in 1644? Marine archaeologists from the Viking Ship Museum are currently conducting diving surveys of the wreck of a large warship from the 17th century. The ship is perhaps the last of the three sunken warships from the Battle of the Fehmarnbelt in 1644, the Danish warship DELMENHORST. The archaeologists found the ship in connection with preliminary investigations in an area off the coast of Lolland, where a new, large land area is to be built in connection with the construction of the tunnel under the Fehmarnbelt.