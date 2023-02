Ein erneut schweres Erdbeben erfolgte zwei Wochen nach einem verheerenden Erdbeben in der Region. Am 6. Februar hatte früh morgens ein Beben der Stärke 7,7 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert, Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6.

Bereits über 41.000 Tote nach Erbeben-Katastrophe in Türkei

Das Epizentrum lag in beiden Fällen in der südtürkischen Provinz Kahramanmaras. Die Zahl der Menschen, die in der Türkei durch das Erdbeben getötet worden sind, ist mittlerweile auf 41.156 gestiegen, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad am Montag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi mit. In Syrien sind bisher rund 5.900 tote Menschen in Zusammenhang mit den verheerenden Beben gezählt worden. Die Zahl wird jedoch nur unregelmäßig aktualisiert. Insgesamt sind damit in beiden Ländern mehr als 47.000 Menschen ums Leben gekommen.

Knapp 9 Millionen Menschen in Syrien von Folgen betroffen

In Syrien sind nach Angaben der Vereinten Nationen 8,8 Millionen Menschen von den Folgen der Erdbebenkatastrophe betroffen. "Die Mehrheit von ihnen benötigt voraussichtlich irgendeine Form von humanitärer Unterstützung", schrieb die stellvertretende UNO-Syrienbeauftragte Najat Rochdi am Sonntag bei Twitter. Aktivisten und Helfer in den Rebellengebieten im Nordwesten Syriens hatten in den Tagen nach den Beben vom 6. Februar mangelnde Hilfe der UNO beklagt.

NATO baut Camp für 4.000 Menschen in der Türkei auf

Mit Unterkünften helfen wird die NATO. Im Mitgliedsland Türkei wird ein Camp mit Notunterkünften für mindestens 4.000 Menschen aufgebaut. Sonntagabend hat ein Frachtschiff mit 600 Containern dafür den Hafen der italienischen Stadt Taranto - der extra dafür geöffnet blieb - verlassen, teilte ein Bündnissprecher mit. Es soll im Laufe der Woche in der Stadt Iskenderun ankommen. Außerdem koordiniert die NATO eine Luftbrücke für den Transport von Zelten aus Pakistan in die Türkei. Durch das Erdbeben vor rund zwei Wochen wurden nach Regierungsangaben rund 225.000 Wohnungen zerstört oder stark beschädigt.

Erdogan will wieder aufbauen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die Städte in der stark zerstörten Provinz Hatay von Grund auf wieder aufbauen. Man werde Hatay "in all seinen Farben wiederbeleben", sagte Erdogan am Montag in der südosttürkischen Provinz. Er betonte erneut, dass die Regierung ab März mit dem Wiederaufbau auch in anderen Provinzen beginnen wolle. "Unsere zerstörten Zivilisationswerte, allen voran unser Hatay Parlamentsgebäude, werden wir getreu ihrer ursprünglichen Form wieder aufbauen und die beschädigten restaurieren", sagte er. Man wolle dabei die demografische Struktur der Provinz nicht verändern. Anderslautenden Gerüchten solle man keinen Glauben schenken.

(Quelle: APA)