Hintergrund ist ein Rechtsstreit (C-311/18) zwischen dem österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems und Facebook Irland, dem Europa-Sitz des Unternehmens. Schrems beanstandete, dass Facebook in den USA, seinem Hauptsitz, dazu verpflichtet ist, US-Behörden wie der NSA und dem FBI die Daten zugänglich zu machen - ohne dass Betroffene rechtlich dagegen vorgehen können. Er fordert daher den Stopp der Datenübertragung zwischen Facebook Irland und Facebook Inc. in den USA.

After a first read of the judgement on #PrivacyShield it seems we scored a 100% win - for our privacy



The US will have to engage in serious surveillance reform to get back to a "privileged" status for US companies.



More details here: https://t.co/t7LFgE7LmT#ThanksToEveryone!