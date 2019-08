Zu sehen ist, wie im Straßenverkehr mehrere Fahrzeuge nach links abbiegen. Das wirkt an sich schon ungewöhnlich, da es so scheint, als seien die Fahrzeuge auf einer Brücke unterwegs. Doch dann passiert es, Autos und Mopeds scheinen kurzerhand zu verschwinden. Was war passiert?

Diese Frage stellten sich offenbar auch 17 Millionen User, die das Video seit Montag gesehen haben. Viele Nutzer drücken ihre Verwirrung aus und suchen nach Antworten. Die Erklärung ist allerdings ganz einfacher: Das Video wurde von einem Dach aus aufgenommen. Der vordere Teil verdeckt die Straße, wodurch es perspektivisch so aussieht, als würde der Verkehr einfach verschwinden.

Veranschaulicht hat dies ein Twitter-User so:

Weitere Reaktionen der Nutzer fielen so aus:

