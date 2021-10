Der 23-Jährige galt im Fall Petito nicht explizit als Verdächtiger, die Polizei stufte ihn aber als für die Ermittlungen relevante Person ein.

Tod dürfte Aufklärung erschweren

Sein Tod dürfte die Aufklärung der Tötung Petitos, die erwürgt worden war, nun noch weiter erschweren. Die Überreste des jungen Mannes waren am Mittwoch nach langer Suche im Naturschutzgebiet Carlton in einem Gebiet gefunden worden, das bis vor kurzem noch unter Wasser gestanden hatte. Ermittler fanden dort auch einen Laptop und einen Rucksack, die dem 23-Jährigen gehörten.

(FILES) In this file photo taken on September 20, 2021, a makeshift memorial dedicated to missing Gabby Petito is located near City Hall in North Port, Florida. - Gabby Petito, the young woman who died on a road trip across the United States with her boyfriend that she had chronicled on Instragram and YouTube, was strangled to death, the local coroner said October 12, 2021. (Photo by Octavio Jones / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) Spektakuläre Wende im Fall Petito Neue Wendung im Fall der getöteten Gabby Petito: Ermittler haben bei der Suche nach dem Freund der 22-Jährigen offenbar menschliche Überreste entdeckt. Die Polizei sucht seit Wochen nach dem 23-…

Gabby Petito kehrt nach Reise nicht zurück

Petito war im Sommer nicht von einer gemeinsamen Reise durch die USA mit ihrem Freund zurückgekommen. Der Fall findet sowohl in den USA als auch international Beachtung - nicht zuletzt, weil das Paar aus Florida zahlreiche Bilder und Videos von seiner Reise in sozialen Netzwerken teilte. Petitos Leiche war nach intensiver Suche schließlich im September im Bundesstaat Wyoming gefunden worden. Dorthin war das Paar im Zuge seines USA-Roadtrips gereist. Nach Angaben des Gerichtsmediziners wurde die junge Frau erwürgt. Ihre Leiche lag demnach in der Nähe des Nationalparks Grand Teton drei bis vier Wochen im Freien, bevor sie gefunden wurde.

Haftbefehl gegen Freund

Der Freund von Petito war im September allein von der Reise mit der 22-Jährigen zurückgekehrt. Kurze Zeit später meldeten ihn seine Eltern als vermisst. Seitdem suchte die Polizei nach dem Mann. Die Behörden erließen Haftbefehl gegen ihn wegen Bankbetrugs. Er habe unbefugt mit einer Bankomatkarte rund 1000 Dollar abgehoben, hieß es in einem Gerichtsdokument. Es blieb unklar, wem die Karte gehörte.

Paar scheint glücklich auf Aufnahmen

Petito und ihr Freund hatten während ihrer Reise Bilder und Videos aus ihrem umgebauten Lieferwagen veröffentlicht. Darauf sahen die beiden stets glücklich aus. Einen ganz anderen Eindruck als diese Bilder hinterließ jedoch die Aufnahme einer Körperkamera eines Polizisten. Die Polizei war Mitte August zu einem möglichen Fall von häuslicher Gewalt zu dem Fahrzeug des Paars gerufen worden. Medien berichteten, dass ein Anrufer der Polizei gemeldet habe, dass ein Mann eine Frau geschlagen habe. Auf dem Video selbst ist eine aufgelöste und weinende Petito zu sehen. Sie gibt darin an, ihren Freund geohrfeigt zu haben.

(Quelle: APA)