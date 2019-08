Erst nach einiger Zeit gelang es einem beherzten Fluggast, die Fledermaus mit einem Plastikbecher einzufangen und dann in einer der Flugzeugtoiletten einzusperren.

Ein Passagier hatte die Flugakrobatik im "Batplane" mit seinem Smartphone eingefangen und das Video gleich ins Netz gestellt. Die Fluggesellschaft Spirit Airlines musste sich daraufhin einigen Spott gefallen lassen.

Here’s a crazy flight experience. A bat was on the plane headed to Newark. It came out while the plane was in the air. Luckily no one was hurt. One of the passengers caught it and put it in the bathroom. @karenhunter pic.twitter.com/lV0HgHptjY