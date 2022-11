Beim G20-Gipfel in Indonesien zeichnet sich eine klare Stellungnahme gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ab. Von den meisten G20-Mitgliedern werde der Krieg in der Ukraine "scharf verurteilt", heißt es in einem Entwurf für die gemeinsame Abschlusserklärung des Treffens in Nusa Dua auf der Insel Bali, den die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag einsehen konnte. In dem Text werden auch die negativen Auswirkungen des Kriegs auf die Weltwirtschaft hervorgehoben.

Rückzug aus Ukraine von G20-Staaten gefordert

Der Krieg verursache "unermessliches menschliches Leid und verschärft die bestehenden Schwachstellen in der Weltwirtschaft", heißt es in dem Entwurf, der noch von den Staats- und Regierungschefs bestätigt werden muss. Zudem wird darin ein "vollständiger und bedingungsloser Rückzug aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine" gefordert. Der Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen wird als "unzulässig" bezeichnet. Das Dokument enthält außerdem die Forderung, das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine zu verlängern. Die Vereinbarung läuft am Samstag aus.

Neben dem Ukraine-Krieg steht beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auch das Thema Inflation ganz oben auf der Tagesordnung. Sowohl der Präsident des G20-Gastgeberlandes Indonesien, Joko Widodo, als auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping riefen am Dienstag zur Einigkeit auf.

G20-Staaten behandeln große Krisen

Vor den Staats- und Regierungschefs sagte Xi Jinping am Dienstag in Nusa Dua auf der Insel Bali, Konfrontation solle durch Kooperation ersetzt werden. Alle Länder sollten Antwort auf die Frage geben: "Was stimmt nicht in der Welt, was sollen wir dagegen tun?" Die Corona-Pandemie dauere an. Die Weltwirtschaft werde anfälliger. Das geopolitische Umfeld bleibe angespannt. Die Krisen von Ernährung und Energie verstärkten sich gegenseitig. "All das stellt erhebliche Herausforderungen für unsere Entwicklung dar", sagte Xi Jinping.

This week’s travel has brought together the broadest possible coalition of partners to confront this moment of great global challenges — from global inflation, to the climate crisis, to Russia’s brutal war against Ukraine. — President Biden (@POTUS) November 15, 2022

Weltwirtschaft Thema bei G20-Gipfel

Wenn der Krieg nicht beendet werde, sei es für die Welt schwierig, voranzukommen, sagte Widodo, ohne direkt den russischen Einmarsch in der Ukraine zu benennen. Er warb dafür, dass sich die Länder trotz der tiefen politischen Spaltungen, die der Krieg in der Ukraine verursacht habe, auf Maßnahmen zur Unterstützung der weltweiten wirtschaftlichen Erholung konzentrieren. "Die G20 müssen der Katalysator für einen umfassenden wirtschaftlichen Aufschwung sein."

Putin trotz Forderungen zu G20-Gipfel eingeladen

Indonesien hatte sich zuvor trotz Drängen mehrerer Staaten geweigert, die Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurückzuziehen und lehnte es ab, das Vorgehen Russlands auf dem Gipfel in dieser Woche zu verurteilen.

AP Putin kommt nicht zum G20-Gipfel Der G20-Gipfel auf Bali wird ohne den russischen Präsidenten Wladimir Putin stattfinden. Er schickt stattdessen seinen Außenminister Sergej Lawrow, der beim letzten Treffen der G20 für einen Eklat …

. Lawrow wies am Montag einen Bericht zurück, wonach er auf Bali mit einem Herzleiden ins Krankenhaus gebracht worden sei.

Ob es auf Bali zu einer gemeinsamen Abschlusserklärung der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer kommt, ist weiter offen. Die G20-Ministertreffen haben seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine keine gemeinsamen Kommuniques verabschiedet, weil Russland und andere Mitglieder nicht einig waren, wie der Krieg in der Ukraine beschrieben werden sollte. Die Regierung in Moskau bezeichnet den Angriffskrieg als "militärische Sonderoperation".

USA und China verurteilen Einsatz von Atomwaffen

Ein positives Zeichen am Vorabend des Gipfels war ein mehrstündiges bilaterales Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, bei dem sich die beiden Staatsoberhäupter trotz vieler Differenzen zu einem häufigeren Austausch verpflichteten. Auch sprachen sie sich nach US-Angaben gegen russische Drohungen aus, in der Ukraine Atomwaffen einzusetzen. "Es ist wichtig, dass die Vereinigten Staaten und China gemeinsam verdeutlicht haben, dass Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen inakzeptabel sind. Jeder versteht, an wen diese Worte gerichtet sind", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Energiekrise beschäftigt G20-Staaten

Keine großen Erfolge konnte der Westen in Fragen der Energiesicherheit erzielen, die vor allem in Europa durch die drastisch gesunkenen Lieferungen von Öl und Gas aus Russland gefährdet ist. In dem Entwurf für die Abschlusserklärung betonen die G20-Mitglieder lediglich, dass dringend etwas getan werden müsse, um mehr Stabilität auf dem Energiemarkt zu erreichen. Die Energiewende solle sauber und nachhaltig gestaltet werden. Die Zentralbanken sollen sich stark für finanzielle Stabilität und die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen einsetzen. Die Inflation in vielen Mitgliedsstaaten werde genau beobachtet - und die Geldpolitik weiterhin angemessen angepasst, heißt es in dem Entwurf.

"Tief besorgt" gibt man sich über die globale Ernährungskrise. Im Entwurf für die Abschlusserklärung wird darauf hingewiesen, dass "gegenwärtige Konflikte und Spannungen" die Herausforderungen für die Nahrungsmittelversorgung verschärft hätten. Die G20 sagen zu, "Aktionen zu ergreifen, um die Nahrungs- und Energiesicherheit zu fördern, die Stabilität der Märkte zu unterstützen, vorübergehend und gezielt Unterstützung zu geben", heißt es in dem Entwurf. "Wir werden weitere koordinierte Maßnahmen ergreifen, um die Herausforderungen für die Ernährungssicherheit anzugehen, einschließlich Preissteigerungen und den weltweiten Mangel an Lebensmitteln und Düngemitteln."

(Quelle: APA)