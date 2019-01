Haltung in der Werbung liegt im Trend. Ob neue Frauen- und Männerbilder, Klimawandel oder Integration - wer mit gesellschaftlichen und politischen Statements wirbt, kann sich der Aufmerksamkeit sicher sein.

Smartphone und soziale Medien hätten zu einer enormen Beschleunigung der Kommunikation beigetragen, sagt der Werbefachmann Andre Karkalis. Selbst Unternehmen mit Milliardenumsätzen und riesigen Werbebudgets hätten Schwierigkeiten, sich im Stimmenwirrwarr Gehör zu verschaffen. "Wir haben gelernt, Werbung auszublenden", sagt Karkalis, der in Düsseldorf und München eine PR-und Kommunikationsagentur betreibt. Firmen versuchten, sich deswegen in gesellschaftliche Debatten einzuklinken.

Katjes und das Kopftuch

Wenn im Namen von Katjes eine Frau mit Kopftuch für veganen Fruchtgummi (ohne Schweinefleisch-Gelatine) wirbt, steigt sofort die Erregungskurve in den sozialen Medien. Dass sich das Unternehmen mit seiner Botschaft damit vor allem an Muslime richtet, immerhin etwa sechs Prozent der Bevölkerung in Deutschland, birgt Konfliktstoff in sich.Mit dem Spot wolle Katjes junge Muslimas ansprechen, für die der Verzicht auf tierische Gelatine eine bedeutende Rolle spiele, begründete die Firma die Kampagne. Die Frauenzeitschrift "Emma" sah den Spot mit dem Kopftuch als "Normalisierung eines reaktionär-fundamentalistischen Frauenbildes".

Kaepernick wurde mit Nike zum Held

Hohe Wellen schlug in den USA die Kampagne von Nike ("Just do it") mit dem Football-Spieler Colin Kaepernick. Der ehemalige Quarterback aus San Francisco hatte eine Krise in der patriotisch gestimmten NFL-Welt ausgelöst. Bei einem Spiel seiner Mannschaft hatte sich Kaepernick nicht zur Nationalhymne erhoben. Er wolle sich nicht zu einer Flagge bekennen, in deren Namen schwarze Menschen unterdrückt werden. Kurz davor hatte die Polizei drei Schwarze erschossen. Kaepernick hat bisher kein neues Team gefunden.

Nikes Aktie fiel zwar zunächst in den Keller. Doch wer nun die Sneakers am Fuß hatte, zeigte, auf wessen Seite er oder sie stand. US-Präsident Donald Trump brachte der Spot allerdings auf die Palme.

Wenn Haltung schief läuft

Dass Haltungsbotschaften auch daneben gehen können, musste der Kosmetikhersteller Dove schmerzlich erfahren. Der Seifen- und Duschgel-Fabrikant hatte zwar früh in seinen Spots das gängige Bild dünner Models infrage gestellt und auch rundliche Frauen Reklame machen lassen. Doch in einem späteren Spot blendete die Firma Frauen verschiedener Hautfarben hintereinander ein, die in schneller Abfolge ihr T-Shirts wechselten. Bei vielen Betrachtern entstand der Eindruck, mit der richtigen Seife werde dunkle zur reinen, weißen Haut. Nach Rassismus-Vorwürfen entschuldigte sich das Unternehmen.

(APA)