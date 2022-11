Heute vor 59 Jahren – am 8. November 1963 – veröffentlichte Dusty Springfield alias Mary Isobel Catherine Bernadette O’Brien mit "I Only Want to be With You" ihren ersten Welt-Hit.

Wer war Dusty Springfield?

Dusty Springfields wohl bekanntester Song dürfte "Son of a Preacher Man" aus dem Jahr 1968 sein. Das letzte Album der Soulsängerin wurde in den 1990er-Jahren veröffentlicht. Eines ihrer Markenzeichen war die "Bienenstock"-Hochsteckfrisur. Nach ihrem Tod im Jahr 1999 wurde Springfield in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen.

Die als "White Queen of Soul" bezeichnete Britin prägte mit ihrem Schaffen eine ganze Ära. Und das ist für Google Grund genug, ein eigenes Doodle für Springfield zu basteln. Die drei Darstellungen im animierten Firmenlogo zeigen Dusty Springfield in unterschiedlichen Phasen ihrer Karriere.

So beschreibt übrigens die Suchmaschine Google selbst die Sängerin: Bekannt für ihre beeindruckende Vielseitigkeit in allen Genres, ihre beeindruckende Bühnenpräsenz und ihren charakteristischen blonden Bienenstock, war Dusty Springfield eine kulturelle Ikone, deren erfolgreiche Karriere sich über fünf Jahrzehnte erstreckte.

Das ist ein Google-Doodle Google veröffentlicht auf seiner Startseite in regelmäßigen Abständen neue Doodles zu aktuellen Anlässen, wie etwa denkwürdige Jubiläen oder Geburtstage berühmter Künstler:innen oder Forschenden. Das sind oftmals bunte Grafiken und Animationen.

