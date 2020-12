​

Außerdem bleibe ein 19-Jähriger in Gewahrsam, der am Wochenende gemeinsam mit dem Angeklagten festgenommen wurde.

Two teenagers have been arrested over the suspected murder of a schoolboy in #Lincolnshire . He was found dead on Alcorn Green in Fishtoft near Boston on Saturday morning. A 14 and 19 year old remain in custody. #CapitalReports pic.twitter.com/L1ItCh0pjS

Die Leiche des Buben war am Samstag in Fishtoft im Verwaltungsbezirk Boston entdeckt worden. Weitere Details zur Tat gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Das Opfer wäre am (heutigen) Montag 13 Jahre alt geworden.

We are now in a position to name the boy who lost his life in this tragic incident as 12 yr old Roberts Buncis. A 14 year old boy has been charged with his murder. He has been remanded and will appear at court this morning. https://t.co/xdLPgEEYEh pic.twitter.com/3p6lQBluOS