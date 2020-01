Dazu telefonierte EU-Ratspräsident Charles Michel mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani. Michel erklärte, er habe darauf gedrungen, dass die Führung in Teheran die Verpflichtungen aus dem Abkommen wieder einhalte. Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte, die Vereinbarung ermögliche es, mit dem Iran im Gespräch zu bleiben.

With Iran this morning, with Turkey and Egypt on Saturday, with all partners, the EU will continue the dialogue.



We should not only observe what the others will decide for us.



I want Europe to be part of the game and to be able to promote and defend its own interests pic.twitter.com/R6D8KiGfJ2