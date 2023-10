Israels Militär fordert zu Evakuierung von Gaza-Stadt auf

Israels Militär hat alle Zivilisten aufgefordert, Gaza-Stadt zu verlassen. Sie sollten in den Süden des Palästinensergebiets gehen. In Gaza-Stadt werde es in den nächsten Tagen Militäroperationen geben. Das würde rund 1,1 Millionen Menschen und damit die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens betreffen, schätzen die Vereinten Nationen. Die radikalislamische Hamas wies die Aufforderung Israels zurück, auch die UNO sträubt sich.

Hamas lehnt Evakuierung ab

Das palästinensische Volk "weist die Drohung und die Aufforderung der Besatzungsanführer zurück", erklärte Hamas in einer Stellungnahme am Freitag. "Wir bleiben standhaft auf unserem Land, in unseren Häusern und unseren Städten. Es wird keine Vertreibung geben", hieß es weiter.

"Die Vereinten Nationen halten es für unmöglich, dass ein solcher Schritt ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann", sagte UNO-Sprecher Rolando Gomez am Freitag in Genf. "Die Vereinten Nationen rufen nachdrücklich dazu auf, einen solchen Befehl aufzuheben, um zu vermeiden, dass sich eine ohnehin schon tragische Situation in eine Katastrophe verwandeln könnte", sagte er. Ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagte, das palästinensische Gesundheitsministerium habe seine Organisation informiert, "dass es unmöglich ist, schutzbedürftige Krankenhauspatienten aus dem Norden Gazas zu evakuieren". Auch die Kinderschutzorganisation Save the Children kritisierte den Evakuierungsaufruf der israelischen Armee.

Israels Militär vermutet Hamas in Tunneln unter Häusern

Vom israelischen Militär hieß es, Hamas-Terroristen versteckten sich in Gaza in Tunneln unter Häusern und in Gebäuden, in denen sich Zivilisten aufhielten. Beobachter gehen davon aus, dass eine Bodenoffensive Israels nach dem Großangriff der islamistischen Hamas im Gazastreifen bevorstehen könnte.

Das UNO-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) im Gazastreifen verlegte ihre Zentrale in den Süden. "UNRWA hat seine zentrale Einsatzzentrale und sein internationales Personal in den Süden verlegt, um seine humanitären Maßnahmen und die Unterstützung seiner Mitarbeiter und der palästinensischen Flüchtlinge in Gaza fortzusetzen", teilte die Organisation am Freitag auf X (Twitter) mit. Das Hilfswerk forderte "die israelischen Behörden dringend auf, alle Zivilisten in Unterkünften, einschließlich Schulen, zu schützen."

Kämpfe auch über Nacht

Dutzende Kampfflugzeuge hatten in der Nacht 750 militärische Ziele angegriffen, teilte Israels Militär am frühen Freitagmorgen mit. Zu den Zielen gehörten demnach unterirdische Tunnel der Hamas, militärische Einrichtungen, Wohnsitze hochrangiger Terroristen, die als militärische Kommandozentralen genutzt würden sowie Waffenlager.

Die Zahl der Toten in Israel durch die Großangriffe der islamistischen Hamas ist indes auf mindestens 1.300 gestiegen. Das gab der Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), Jonathan Conricus, am Freitag bekannt. Die große Mehrheit der Todesopfer sind nach Militärangaben Zivilisten. Mehr als 3.000 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Sprecher. Seitdem bombardiert das Land Ziele im abgeriegelten Gazastreifen. Mehr als 1.530 Palästinenser sind dabei nach Angaben der Behörden in dem dicht besiedelten Küstenstreifen getötet worden.

13 Geiseln offenbar getötet

Nach Angaben des militärischen Flügels der radikal-islamischen Hamas sind bei Luftangriffen Israels auf Gaza in den vergangenen 24 Stunden 13 Geiseln getötet worden. Sechs seien an zwei verschiedenen Orten im nördlichen Bezirk gestorben, sieben weitere seien an drei verschiedenen von Bombardierungen getroffenen Orten im Bezirk Gaza getötet worden, teilten die Ezzedine-al-Qassam-Brigaden mit. Unter den 13 sollen sich auch "Ausländer" befunden haben. Die Hamas hatte Israel am vergangenen Samstag mit einem Großangriff überfallen und rund 150 Menschen als Geiseln verschleppt. Des weiteren habe man 150 Raketen in Richtung der israelischen Stadt Ashkelon in der Nähe des Gazastreifens abgefeuert. Dies sei eine Reaktion auf die Vertreibung und die gezielten Angriffe auf Zivilisten, erklären die Qassam-Brigaden.

Seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas vor knapp einer Woche sind nach Angaben der israelischen Armee mindestens 258 ihrer Soldaten getötet worden. Die Hinterbliebenen von "258 gefallenen Soldaten" seien benachrichtigt worden, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Freitag vor Journalisten. Bei vorherigen Angaben war die Zahl von 169 getöteten Soldaten genannt worden.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) warnte, dass der Treibstoff für die Notstromgeneratoren der Krankenhäuser in Gaza innerhalb von Stunden ausgehen könnte. Auch Nahrung und Trinkwasser seien sehr knapp, hieß es vom Welternährungsprogramm der UNO. "Das menschliche Elend, das durch diese Eskalation verursacht wird, ist abscheulich, und ich fordere beide Seiten dazu auf, das Leid der Zivilbevölkerung zu verringern", sagte IKRK-Regionaldirektor Fabrizio Carboni.

13 UNO-Organisationen, 64 nicht-staatlichen Organisationen (NGOs) sowie Vetreter des Palästinensischen Roten Halbmond haben unterdessen um 294 Millionen Dollar (knapp 277 Mio. Euro) für notleidende Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland gebeten. Der Spendenaufruf wurde von der UNO-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in den Palästinensergebieten, Lynn Hastings, am Freitag im Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) verbreitet. Der größte Teil der Hilfsgelder soll dazu verwendet werden, 1,2 Millionen Menschen mit Nahrung zu versorgen.

Die Türkei hat unterdessen für den Gazastreifen bestimmte Hilfslieferungen nach Ägypten geschickt. Die Lebensmittel und Notfallversorgung enthaltende Lieferung solle über den Grenzübergang Rafah nach Gaza gebracht werden, berichtete der staatliche Sender TRT am Freitag. Ob das gelingen wird, ist jedoch unklar.

(Quelle: APA)