Tausende Passagiere mussten am Mittwoch wegen einer globalen IT-Panne bei der AUA-Mutter Lufthansa Verspätungen und Flugausfälle hinnehmen. Seit in der Früh waren die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen, man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin.

Global IT system outage for @Lufthansa_DE flight planning system.

Planes will be boarded manually but system needs to be operational for departure.#MSC2023 #munichsecurityconference #IT #security pic.twitter.com/MTOh1d4loH — Benjamin Rohé ???????????????? ???????? (@benjaminr) February 15, 2023

Wie deutsche Medien übereinstimmend berichten, wurde die Mega-Panne offenbar durch Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt ausgelöst. Laut "Bild" sollen dabei bereits gestern mehrere Glasfaserkabel von einem Bagger durchtrennt worden sein.

Geringe Folgen bei Austrian Airlines

Ein Lufthansa-Flug vom Salzburger Flughafen nach Frankfurt am Main wurde am Mittwochvormittag bereits annulliert. Bei Austrian Airlines seien die Auswirkungen derzeit noch gering, aktuell würden die Flüge nach Frankfurt temporär ausgesetzt, bei einzelnen weiteren Flügen könne es zu Verspätungen kommen, hieß es auf APA-Anfrage.

Lufthansa-Panne mit Folgen für FC Bayern

In der Folge ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. In München wie auch am Frankfurter Flughafen stauten sich Passagiere und Flugzeuge. Vom Flug-Chaos betroffen waren auch die Fußballer vom FC Bayern München. Nach dem 1:0-Auswärtssieg im CL-Achtelfinale bei PSG hängt die Star-Elf am Pariser Flughafen fest.

Wegen Lufthansa-Chaos hängt auch Bayern zunächst mal am Flughafen Paris fest. Boss Kahn erkundigt sich grad, ob und wann es weitergeht… pic.twitter.com/9DzsPkABY9 — Heiko Niedderer (@itstheicebird) February 15, 2023

Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst abgesagt und die Passagiere gebeten, auf die Bahn umzusteigen.

Aktuell keine Flüge nach Frankfurt

Die Deutsche Flugsicherung leitet Flugzeuge derzeit nicht mehr zum Flughafen Frankfurt. Damit soll verhindert werden, dass das Drehkreuz vollläuft, wie ein Sprecher der Flugsicherung am Mittwoch bestätigte. Die Maschinen werden auf andere Flughäfen wie Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet.

Für das zweite Lufthansa-Drehkreuz München gab es zunächst keine Sperre der Flugsicherung. Bei länger anhaltenden Problemen sei dies aber eine Option. Von der Landesperre sind auch internationale Flüge betroffen, sodass zahlreiche Umsteiger ihre Anschlüsse verpassen werden.

