Betroffen sind unter anderem Triest, Bologna, Rom, Bari und Palermo, teilte die Regierung in Rom mit. Das Gesundheitsministerium warnte vor negativen Auswirkungen auf die Gesundheit sowohl von gesunden Menschen als auch von Risikogruppen, Älteren und Kleinkindern.

Firefighters stand on a road as flames rise from a forest in the background in the village of Kyrynthos, in the north of Evia Island on August 6, 2021. (Photo by Sotiris DIMITROPOULOS / Eurokinissi / AFP) Mittelmeerraum "Hotspot des Klimawandels" Griechenland und die Türkei leiden derzeit unter beispiellosen Waldbränden, die Thermometer sind auf nahezu rekordverdächtige Werte geklettert. Laut dem Entwurf eines Berichts des Weltklimarates …

"Luzifer" bringt 48 Grad in Italien

Für die nächsten Tage werden in Teilen Süditaliens Temperaturen von bis zu 48 Grad vorhergesagt, da sich das afrikanische, subtropische Hochdruckgebiet "Luzifer" in der voraussichtlich heißesten Woche des Jahres verschärfen wird. In den Notaufnahmen der römischen Krankenhäuser wurden Senioren behandelt, die an akutem Flüssigkeitsmangel litten.

Italiener setzen auf Klimaanlagen und Eis

Die Italiener lassen sich den Kampf gegen die Hitze einiges kosten. Um Abkühlung zu finden, investieren sie vor allem in Klimaanlagen. Wegen der hohen Temperaturen wächst auch der Konsum von Speiseeis. Derzeit erleben die Eissalons - kurz vor "Ferragosto", dem Höhepunkt des Sommers in Italien - Hochkonjunktur.

(Quelle: APA)