In Gerichtsdokumenten und Medienberichten tauchen wiederholt mehrere Namen auf:

Ghislaine Maxwell: Die Verdächtige Nummer eins

Die Tochter des verstorbenen britischen Medienmoguls Robert Maxwell ist nach Epsteins Tod die Verdächtige Nummer eins. Mehrere Opfer werfen der 57-Jährigen vor, sie habe aktiv junge Mädchen rekrutiert, um Epsteins sexuelles Verlangen zu befriedigen, und sich auch selbst an dem Missbrauch beteiligt. Die inzwischen 36-jährige Virginia Giuffre gab 2015 in einer Zivilklage gegen Epstein und Maxwell an, die Britin habe sie vor Jahren als "Sexsklavin" für Epstein rekrutiert. Maxwell, die Epstein als seine "beste Freundin" bezeichnete, wies die Vorwürfe zurück.

Früherer US-Senator George Mitchell

Der Name des früheren US-Senators taucht in Gerichtsunterlagen auf, die am vergangenen Freitag - also kurz vor Epsteins mutmaßlichem Suizid in seiner New Yorker Gefängniszelle - freigegeben wurden. Der heute 85-Jährige war als Sondergesandter des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton an den Friedensverhandlungen im Nordirland-Konflikt beteiligt, Ex-Präsident Barack Obama ernannte ihn zu seinem Sondergesandten für den Nahen Osten. Giuffre gibt an, von Epstein und Maxwell gezwungen worden zu sein, mit Mitchell und mit Clintons UN-Botschafter Bill Richardson Sex zu haben. Beide wiesen die Vorwürfe strikt zurück.

Leslie Wexner und Jean-Luc Brunel

Der US-Milliardär Wexner, zu dessen Konzern L Brands unter anderem die Dessousmarke Victoria's Secret gehört, wird verdächtigt, der wichtigste finanzielle Unterstützer Epsteins gewesen zu sein. Epstein hatte ab Ende der 80er Jahre als Berater für Wexner gearbeitet. Laut der "New York Times" hatte der Unternehmer so großes Vertrauen in Epstein, dass er ihm Anfang der 90er-Jahre eine Generalvollmacht gab. Er soll ihm auch sein Haus in Manhattan überlassen haben, ohne dass dafür Geld floss. Ein Sprecher des Milliardärs versicherte, Wexner habe seine Verbindungen zu Epstein vor zehn Jahren gekappt.

Der französische Geschäftsmann Brunel ist der Chef der Model-Agentur MC2. Giuffre gibt an, Epstein habe sie auch zum Sex mit Brunel gezwungen. Zwei französische Kabinettsmitglieder setzten sich am Montag dafür ein, Ermittlungen zu Querverbindungen des mutmaßlichen Sexhandels nach Frankreich einzuleiten. Epstein reiste regelmäßig nach Paris, wo er eine Immobilie im wohlsituierten 16. Arrondissement besaß.

Prinz Andrew

In Berichten wird der mittlere Sohn der britischen Königin Elizabeth II. häufig als Freund von Epstein genannt. Virginia Giuffre warf Ghislaine Maxwell vor, sie zum Sex mit dem Prinzen gezwungen zu haben. Eine weitere Frau warf Prinz Andrew unanständiges Verhalten vor. Der Buckingham-Palast wies die Vorwürfe mehrfach zurück.

(Quelle: APA)