In dem Spital werden 212 Patienten mit Covid-Erkrankung behandelt. Allein in den vergangenen 24 Stunden starben zehn infizierte Patienten, womit die Sterblichkeit fünfmal höher war, als für diese Jahreszeit üblich ist. Das Krankenhaus ist laut Medien an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen.

"Befinden uns im Kriegszustand"

"Wir befinden uns im Kriegszustand", sagte der Krankenhausdirektor Nenad Kudelic laut Medien am Mittwoch. Die Zelte sollten bei vollen Kapazitäten ursprünglich als Übergangsunterkunft für jene Covid-Patienten dienen, die auf Übersiedlung in andere Spitale warten. "Wie die Lage jetzt ist, schaut es danach aus, dass die Zelte auch zur neuen stationären Abteilung werden", betonte der Direktor. Das Militär hatte bereits vor zweieinhalb Wochen drei Sanitätszelte mit jeweils 30 Betten vor der Klinik aufgestellt, berichteten die Medien.

Höchste Infektionsrate in Kroatien

Die Region Varazdin mit rund 167.000 Einwohnern hat die höchste Infektionsrate in Kroatien. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 14 Tagen pro 100.000 Einwohner lag bei 1.857, während der Durchschnitt für ganz Kroatien 903 Fälle betrug (Stand am 23. November), geht aus dem jüngsten Wochenbericht des kroatischen Instituts für öffentliche Gesundheit hervor.

Verschärfung der Corona-Maßnahmen angedacht

Angesichts der zunehmend hohen Corona-Zahlen erwägt der Krisenstab eine weitere Verschärfung von Corona-Maßnahmen für das ganze Land, was voraussichtlich am Wochenende in Kraft treten wird. Neue Maßnahmen wurden offiziell noch nicht verkündet, die Medien gehen von einem Teil-Lockdown aus. Dieser wird in Varazdin bereits seit vergangenen Freitag angewendet: Öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen sind verboten, im Freien dürfen sich maximal 20 Personen versammeln. Die Gastronomie ist geschlossen. Am Dienstag gingen die Sekundärschulen auf den Fernunterricht über.

2.136 Covid-Patienten in Spitälern

In ganz Kroatien wurden in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 3.603 Neuinfektionen verzeichnet, die Positivitätsrate der Testungen lag bei rund 35 Prozent. In Krankenhäusern werden 2.136 Covid-Patienten behandelt, davon müssen 240 künstlich beatmet werden. Insgesamt 56 Menschen sind an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

