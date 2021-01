Der gebürtige Rosenheimer war im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung gestorben. "Der Tod von Siegfried Fischbacher markiert das Ende einer Ära", teilte der in Las Vegas ansässige Hotelbetreiber MGM Resorts mit. Man sei dankbar für die Bedeutung des Duos "Siegfried und Roy für "Las Vegas und die Welt des Entertainment". Bürgermeisterin Carolyn Goodman schrieb am Donnerstag auf Twitter: "Wer in die Stadt kam, dessen Wunsch war immer: 'Ich muss Siegfried und Roy sehen!'" Goodman verabschiedete sich mit den Worten: "Du wirst geliebt, lieber Siegfried."

More importantly than anything, Siegfried was the kindest and most loyal friend and a beautiful individual. What is calming now is to realize is that he is back with his life partner, Roy Horn, and at peace. You are loved, dear Siegfried.