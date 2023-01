In der Debatte um Leopard-Kampfpanzer für die Ukraine steigt der Druck auf die deutsche Regierung. Polen will der Ukraine im Rahmen einer "internationalen Koalition" auch Leopard-Panzer aus deutscher Produktion liefern. Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich grundsätzlich offen für das Vorhaben Polens gezeigt. Weitere Klärung könnte ein Treffen unter US-Leitung im rheinland-pfälzischen Ramstein Ende kommender Woche bringen.

Deutschland schließt Lieferung von Leopard-Panzern nicht aus

Deutschland solle "sich nicht in den Weg stellen, wenn andere Länder Entscheidungen treffen, die Ukraine zu unterstützen", sagte Habeck am Donnerstag in Berlin auf eine Journalistenfrage zu der polnischen Ankündigung. Dies gelte "unabhängig davon, welche Entscheidungen Deutschland trifft". Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) schließt die Lieferung deutscher Kampfpanzer vom Typ Leopard an die Ukraine ebenfalls nicht aus.

Deutschland will keine Alleingänge

Es gebe in der deutschen Bundesregierung diesbezüglich bisher noch keine Entscheidung, betonte Lambrecht bei einem Besuch der Bundeswehr im sächsischen Marienberg. Alleingänge Deutschlands werde es aber nicht geben, bekräftigt sie. Dieser Linie bleibt auch Habeck treu: "Wir treffen unsere Entscheidung im Bündnis mit anderen Partnern und Ländern", sagte er am Donnerstag. Allerdings müsse unterschieden werden zwischen den Lieferentscheidungen Deutschlands und den Unterstützungsvorhaben anderer Staaten für die Ukraine.

Grobritannien will Challenger liefern

Britischen Medienberichten zufolge will sich Großbritannien an Panzerlieferungen beteiligen - allerdings mit zehn eigenen Kampfpanzern vom Typ Challenger 2. Daneben verfügen eine Reihe europäischer Länder über Leopard-Panzer aus deutscher Produktion. Nach Angaben eines EU-Vertreters gibt es rund 2.000 Panzer dieses Typs in 13 Ländern: Dazu zählen neben Deutschland und Polen die EU-Staaten Österreich, Dänemark, Finnland, Griechenland, Ungarn, Portugal, Spanien und Schweden. Außerhalb der EU haben zudem die NATO-Länder Norwegen und die Türkei Leopard-Panzer sowie die neutrale Schweiz.

APA/AFP/ALAIN JOCARD Großbritannien will der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 liefern.

Frankreich liefert Spähpanzer

Frankreich will der Ukraine innerhalb von zwei Monaten die versprochenen Spähpanzer liefern. Das teilte das französische Verteidigungsministerium in Paris am Freitag mit. Verteidigungsminister Sébastien Lecornu und sein ukrainischer Kollege Olexij Resnikow vereinbarten demnach zudem schnelle Schulungen für ukrainische Soldaten zur Bedienung der Panzer des Typs AMX-10 RC. Keine Auskunft gab das Ministerium dazu, wie viele Panzer an die Ukraine gehen sollen.

Beratungen über Militärhilfen für Ukraine

Auf der US-Militärbasis in Rheinland-Pfalz beraten die 30 Nato-Staaten und weitere Länder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe am 20. Jänner über eine Aufstockung der Militärhilfen für die Ukraine. Das Treffen wird von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin geleitet. Neben Panzern geht es dort auch um eine Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung. Litauen hat Kiew sein Luftabwehrsystem Zenit in Aussicht gestellt.

Ukraine fordert Leopard-Panzer

Die Ukraine fordert schon seit längerem die Lieferung von Leopard-Panzern. Am Mittwoch erklärte der polnische Präsident Andrzej Duda bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sein Land sei im Rahmen einer internationalen Koalition zur Lieferung dieser Kampfpanzer bereit. Dafür ist allerdings eine Genehmigung vom Herstellerland Deutschland nötig. Die deutsche Regierung hatte kürzlich nach langem Zögern entschieden, der Ukraine Marder-Schützenpanzer zur Verfügung zu stellen, will bisher aber keine Leopard-Kampfpanzer liefern.

Apa/Dpa ARCHIV - 14.07.2022, Niedersachsen, Unterlüß: Wieder aufbereitete Marder-Schützenpanzer stehen bei einer Führung durch das Rheinmetall-Werk anlässlich der Sommerreise des niedersächsischen Wirtschaftsministers vor einer Halle. Nach der französischen Zusage schwer bewaffneter Spähpanzer für die Ukraine wächst der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz, deutsche Kampf- und Schützenpanzer in das Kriegsgebiet zu liefern. Politiker von FDP, Grünen und CDU forderten den SPD-Politiker am Donnerstag auf, dem Drängen der Regierung in Kiew nachzugeben. (zu dpa "Französische Panzerlieferung setzt Scholz unter Druck") Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Deutschland liefert "Marder"-Panzer an Ukraine Die deutsche Regierung hat sich nun dazu entschlossen, Schützenpanzer vom Typ "Marder" an die Ukraine zu liefern. Zudem soll ein Patriot-Flugabwehrsystem zur Verfügung gestellt werden.



Ukraine bekommt Patriot-System

Kommende Woche werden zudem hunderte Bundeswehr-Soldaten in Polen eintreffen, die die angekündigten Patriot-Luftabwehrsysteme bedienen sollen, die Deutschland Polen zur Verfügung stellt. Duda habe ein entsprechendes Dokument unterzeichnet, meldete die Nachrichtenagentur des öffentlich-rechtlichen polnischen Rundfunks am Freitag. Drei Feuereinheiten sollen in der Woiwodschaft Lublin im Südosten des Landes stationiert werden, ein System wird an die Ukraine abgegeben.

APA/AFP/John MACDOUGALL/Archiv Die deutsche Regierung stellt der Ukraine zudem ein Patriot-Flugabwehrsystem zur Verfügung.

Polen will andere Länder zum Handeln bewegen

Mit seinem Vorstoß zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern will Polen nach Angaben eines Regierungssprechers andere Länder zum Handeln bewegen. Auf die Frage, warum Warschau als erstes seine Bereitschaft zur Übergabe von Kampfpanzern signalisiert habe, sagte Regierungssprecher Piotr Müller am Donnerstag dem Sender TVP Info: "Weil wir bestimmte Verhaltensweisen erzwingen wollen. Wenn wir die Unabhängigkeit der Ukraine nicht verteidigen, sind wir das nächste Ziel." Polen wolle daher, dass sich die Ukraine selbst verteidigen kann, und dafür brauche sie Ausrüstung. "Diese Art von politischem Druck soll dazu führen, dass sich andere europäische Länder anschließen", sagte Müller.

Scholz: Keine Konfrontation mit Russland

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigte erst am Montag bei einer Wahlveranstaltung in Berlin, dass Deutschland "keine Alleingänge gehen" würde. Der Krieg dürfe zu keiner Konfrontation zwischen Russland und der NATO werden. Alle Schritte würden daher mit den USA abgestimmt. "Alles andere wäre unverantwortlich in einer so gefährlichen Situation." Auch die Lieferung von Marder- und Bradley-Schützenpanzern sowie von Mehrfachraketenwerfern sei zuvor mit den USA und Großbritannien abgestimmt worden.

Eine Leopard-Kompanie ist in Polen wie in Deutschland üblicherweise mit 14 Kampfpanzern ausgerüstet. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe für den 20. Jänner zu einem Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz eingeladen. Dabei soll es um die weitere Waffenhilfe gehen. Zu der Ukraine-Kontaktgruppe gehören neben den USA etwa auch Deutschland und Großbritannien.

US-Panzer in den Niederlanden eingetroffen

Unterdessen erreichte am Mittwoch eine große Anzahl an US-Panzern und Militärfahrzeugen den niederländischen Hafen in Vlissingen. Das Gerät soll an die Ostflanke der NATO in Polen und Litauen verlegt werden. Insgesamt würden rund 1.250 Militärgeräte erwartet, sagte der zuständige US-Militär Robert Kellam am Mittwoch. Dazu zählen US-Schützenpanzer vom Typ Bradley und der Kampfpanzer M-1 Abrams.

