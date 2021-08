Durch die gewaltige Detonation kamen damit mindestens sechs Menschen ums Leben - nach Angaben der Kölner Polizei gilt ein Mensch noch als vermisst.

Fire engines are seen as smoke rises from a landfill and waste incineration area at the Chempark industrial park run by operator Currenta following an explosion in Leverkusen's Buerrig district, western Germany, on July 27, 2021. - At least 16 people were injured and five missing after an explosion at the chemical park in Leverkusen, western Germany, that sent a huge column of black smoke into the air, officials said, urging residents to stay indoors. (Photo by Roberto Pfeil / AFP) Leverkusen: Vermisste nach Explosion vermutlich tot Die Betreiberfirma des von einer schweren Explosion erschütterten Chemparks in Leverkusen in Deutschland geht von dem Tod der nach dem Unglück noch vermissten Mitarbeiter aus. "Wir müssen leider …

Auf dem großen Gelände des Chemparks in Leverkusen dauern die Ermittlungen der Kölner Polizei weiter an. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen unbekannt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässiges Herbeiführen einer Explosion. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten werden nach Einschätzung des Chempark-Betreibers Currenta noch längere Zeit dauern.

(Quelle: Apa/Dpa)