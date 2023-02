Der Auftritt von Madonna bei der Grammy-Verleihung am Sonntag in Los Angeles sorgt auch zwei Tage später noch für große Verwunderung – vor allem in den sozialen Netzwerken.

Freilich ist die Sängerin dafür bekannt, sich stetig neu zu erfinden und auch mit ihrem Aussehen zu provozieren. In der Vergangenheit zeigte sie sich ihren rund 20 Millionen Followern auf Instagram dank Filtern und Co faltenfrei und vermeintlich jugendlich.

Aber nun – im Bild der TV-Kameras – reagierten viele ihrer Fans entsetzt ob ihres glatten und faltenfreien Gesichts. Ihre Wangen scheinen unnatürlich aufgebläht und das Kinn wirkt dadurch noch spitzer. Die Reaktionen darauf ließen nicht lange auf sich warten: Zahlreiche Kommentare und Memes zu Madonnas „neuem Gesicht“ fluteten Instagram, Twitter und Co.

What happened to Madonna? She’s almost become unrecognizable.



I know she’s gotten older, but that’s not it. She looks like a different person!



What do you think has happened to Madonna?



Is that even her?#GRAMMYs pic.twitter.com/nn7mIoLqGH