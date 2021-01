Die Schauspielerin und Sängerin wurde 73 Jahre alt. Weitere Angaben zur Todesursache machte ihr Management zunächst nicht.

"Police Academy" macht Ramsey berühmt

In der Rolle der Polizistin Laverne Hooks, die durch ihre hohe Stimme auffiel, trat Ramsey für alle sechs "Police Academy"-Folgen (1984 bis 1989) vor die Kamera. 2015 spielte sie an der Seite von Steve Guttenberg in den Science-Fiction-Film "Lavalantula - Angriff der Feuerspinnen" mit.

In den 1970er Jahren trat sie mit Bette Davis in dem Musical "Miss Moffat" auf. Am New Yorker Broadway war sie unter anderem in "Grind" und "Hello, Dolly" zu sehen.Ihre letzte Rolle hatte sie laut dem Branchenblatt "Variety" 2018 in "When I Sing", einem in der Musikindustrie spielenden Film.

Engagement für Aufklärung über Aids

Ramsey wurde 1947 in Philadelphia, Pennsylvania, geboren. In den 1970er-Jahren etablierte sie sich als Theater- und Filmschauspielerin. Ramsey engagierte sich auch stark in der Aufklärung über die Immunschwächekrankheit Aids.

(Quelle: APA)