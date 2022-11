Die "rote Welle" bei den US-Zwischenwahlen ist ausgeblieben. Die oppositionellen Republikaner haben nach Teilergebnissen in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) nur bescheidene Zugewinne im Abgeordnetenhaus erzielen können, während die Demokraten im Senat gute Aussichten auf die Verteidigung ihrer Mehrheit hatten. US-Medienprojektionen zufolge gewannen die Republikaner zunächst nur drei bis fünf Abgeordnetensitze und könnten die im Vorfeld sicher scheinende Mehrheit verfehlen.

Warten auf Midterm-Ergebnis

Um 6.00 Uhr MEZ schlossen in Alaska und Hawaii die letzten Wahllokale, doch könnte es noch Stunden bis zu einem belastbaren Gesamtergebnis dauern. Bisher kontrollieren die Demokraten beide Kongresskammern. Im Abgeordnetenhaus, wo sie eine Mehrheit von acht Sitzen haben, schien ein Machtwechsel im Vorfeld bereits eine ausgemachte Sache zu sein.

Viele Rennen noch offen bei den #Midterms in den #USA und #Dems können immer noch beide Häuser verlieren. Aber die „Red Wave“, die große Welle an republikanischen Siegen bleibt aus. — thomas langpaul (@tomlangpaul) November 9, 2022

Republikaner mit Vorteil in Midterms

In der größeren Parlamentskammer werden alle 435 Sitze neu gewählt. Unter anderem durch die Änderung von Wahlkreisgrenzen gingen die oppositionellen Republikaner mit einem Vorteil ins Rennen. Prognosen sagten ihnen einen Zugewinne von zehn bis 20 Sitzen vorher, auch ein Erdrutschsieg schien möglich. Im Senat standen die Chancen der Demokraten besser, weil die Republikaner mehr Sitze zu verteidigen hatten, unter anderem in den Staaten Pennsylvania und Wisconsin, die bei der Präsidentenwahl 2020 an Biden gegangen waren.

Demokraten gewinnen Senator in Pennsylvania dazu

Während in Pennsylvania der Demokrat John Fetterman mit 49,2 zu 48,3 Prozent vor dem Republikaner Mehmet Oz führte, lag in Wisconsin der republikanische Amtsinhaber Ron Johnson mit 51,6 zu 48,4 Prozent vor dem demokratischen Herausforderer Mandela Barnes. In beiden Staaten waren aber noch demokratische Hochburgen auszählen. Bei einem Sieg der Demokraten in beiden Staaten müssten die Republikaner die drei anderen knappen Senatsrennen in Georgia, Arizona und Nevada für sich entscheiden. 27 der 35 Rennen waren in der Nacht bereits entschieden, beide Parteien hatten jeweils 46 Sitze.

Bei den Midterms läuft es für die Republikaner doch nicht so glatt.

Eine Mehrheit im Repräsentantenhaus ist sehr wahrscheinlich, dürfte aber kleiner werden als erwartet.

Und im Senat könnten die Demokraten laut akt.NYT-Prognose ihre superknappe Mehrheit (50:50 + Vorsitz) halten: pic.twitter.com/5UJa1cm3oN — Armin Wolf (@ArminWolf) November 9, 2022

Inflation trübt Bidens Ruf

Den Republikanern spielten vor allem die rasant gestiegenen Preise etwa für Benzin und Lebensmittel in die Karten. Daran ändert auch nichts, dass der US-Arbeitsmarkt so robust wie seit langem nicht mehr ist. Seit Monaten steckt US-Präsident Joe Biden im Umfragetief, viele Wähler geben ihm die Schuld für die hohe Inflation. Da die Midterms zur Hälfte der Amtszeit eines Präsidenten traditionell oft ein Referendum über dessen Arbeit sind, befürchteten viele demokratische Kandidaten, stellvertretend für Biden einen Denkzettel zu bekommen. Dieser hatte aber die Zwischenwahl als Votum für die Verteidigung der Demokratie ausgerufen.

Trump warnt DeSantis vor Kandidatur

Ex-Präsident Trump meldete sich am Wahltag gleich mehrfach zu Wort. So drohte er DeSantis mit unangenehmen Enthüllungen, falls dieser 2024 ins Rennen ums Weiße Haus gehen sollte. Er könne über DeSantis "Dinge erzählen, die nicht besonders schmeichelhaft sind", sagte er im US-Fernsehen. Trump hatte am Montag für den 15. November eine "sehr große Mitteilung" angekündigt. Es ist davon auszugehen, dass er seine schon seit langem angedeutete Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 ankündigen will.

Zu Abtreibung in Midterms abgestimmt

In mehreren Bundesstaaten wurde im Zuge der Midterms auch über das Recht auf Abtreibung abgestimmt. In Vermont hat sich eine große Mehrheit dafür ausgesprochen, das Recht auf Abtreibung in die Verfassung des Bundesstaats aufzunehmen. In Kalifornien, Michigan und Kentucky sind die Ergebnisse dieser Abstimmungen noch ausstehend.

Bombendrohung in Louisiana

Die Wahlbehörden in den USA berichten bisher nur von vereinzelten Vorfällen. In Louisiana ging demnach eine Bombendrohung ein, in einem Kreis in Pennsylvania ging das Papier aus. Nach Problemen mit den Wahlmaschinen im Kreis Maricopa County in Arizona fordern die Republikaner, die Wahllokale länger offenzuhalten. Ein Richter lehnte diesen Antrag ab.

Was sind Midterms? Die Halbzeit- oder Zwischenwahlen, auch Midterms oder Midterm Elections genannt, sind die Wahlen zum US-Kongress, der Legislative der Vereinigten Staaten, die zwischen zwei Präsidentschaftswahlen stattfinden. Sie werden oft als Stimmungsbild zur Politik des amtierenden Präsidenten interpretiert und geben somit einen Ausblick auf die nächsten Präsidentschaftswahlen.

(Quelle: APA)