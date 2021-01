Während der Kongresssitzung zur Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden sind die Proteste tausender Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Trump in Washington eskaliert. Militante Demonstranten stürmten das Kapitol, die Sitzung wurde unterbrochen.

Nach der Erstürmung des Kongress-Gebäudes wurden Soldaten der Nationalgarde in die US-Hauptstadt entsandt. Dem Sender CNN zufolge wurde einer Frau nahe des Kapitols in den Brustkorb geschossen. Sie schwebe in Lebensgefahr. Der Sender CNN berichtete zudem von mehreren Beamten, die am Kapitol verletzt worden seien.

Zuvor hatte sich Trumps Stellvertreter Mike Pence gegen einen Aufruf seines Chefs gestellt, die formelle Bestätigung von Bidens Sieg bei der Präsidentschaftswahl durch den Kongress zu blockieren. Daraufhin kam es zu den gewalttätigen Tumulten.

Polizei zückt Schusswaffen

Die US-Polizei hat Schusswaffen gezückt, um Abgeordnete im Kapitol gegen militante Anhänger des abgewählten Präsidenten zu schützen. "Die Sicherheitsleute des Repräsentantenhauses und die Polizei des Kapitols haben ihre Waffen gezogen, während Demonstranten gegen die Eingangstür des Repräsentantenhauses schlagen", berichtete der Abgeordneter Dan Kildee über den Onlinedienst Twitter.

ASSOCIATED PRESS Militante Randalierer haben das US-Kapitol gestürmt.

Nationalgarde kommt zur Hilfe

Der Staat Virginia schickt die Nationalgarde und 200 Landespolizisten in die benachbarte Hauptstadt, wie Gouverneur Ralph Northam bekanntgab. Eine Sprecherin von US-Präsident Trump erklärte gleichzeitig, die Nationalgarde sei "auf Anweisung von Präsident Donald Trump" unterwegs. Abgeordnete des gestürmten US-Parlaments sprachen in Medieninterviews von einem "Putschversuch". Biden forderte Trump unterdessen in einer TV-Ansprache auf, "diesen Aufstand zu beenden."

"America First" Rufe.



"Trust the Plan". QAnon Anhänger belagern Räume des Capitols.https://t.co/pJsIgkCfMJ — SchwurbelWatch (@schwurbelwatch) January 6, 2021

Trump hat die Demonstranten am Kapitol aufgefordert, friedlich nach Hause zu gehen – aber gleichzeitig neuerlich Öl ins Feuer gegossen, indem er wiederholte: "Diese Wahl wurde mir, wurde uns gestohlen". Er verstehe den Ärger der "guten Menschen", aber "wir müssen Frieden haben, wir müssen Recht und Ordnung haben" und die Sicherheitskräfte respektieren, sagte Trump am Mittwoch in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft.

Supporters of President Trump have breached the US Capitol, according to Capitol police officers, as lawmakers count the Electoral College votes certifying President-elect Joe Biden's win. https://t.co/ZBCV1fksDr pic.twitter.com/v4Lh39nFCy — CNN (@CNN) January 6, 2021

Randalierer dringen in Kongress ein

Bei den turbulenten Geschehnissen rund um das US-Kapitol sind Demonstranten in die Senatskammer des Parlamentsgebäudes eingedrungen. Die TV-Sender C-Span und NBC zeigten Bilder von Protestierenden, die durch den Raum gingen oder sich auf Stühlen niederließen. Zuvor wurde der Kongress gestürmt. Zuvor hatten tausende von Trump-Anhänger eine Rede des scheidenden US-Präsidenten in Washington verfolgt, in der er erneut von Wahlbetrug sprach, obwohl dutzende Gerichte in den USA zuvor diese Anschuldigung zurückgewiesen hatten.

Trump und sein Märchen vom Wahlbetrug

Trump rief seine protestierenden Anhänger unterdessen einerseits auf, friedlich zu bleiben, andererseits schoss er sich auf seinen Vize Pence ein. Er warf Pence wegen dessen Weigerung, die Bestätigung der Wahlergebnisse im Kongress zu verhindern, mangelnden Mut vor. Pence "hat nicht den Mut gehabt zu tun, was getan werden sollte", schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Später twitterte er: "Keine Gewalt! Vergessen Sie nicht, wir sind die Partei von Recht und Ordnung."

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Die designierte Vize-Präsidentin Kamala Harris ist einem Mitarbeiter zufolge in Sicherheit gebracht worden. Der Ort werde geheim gehalten. Auch Pelosi und Pence wurden u.a. in Sicherheit gebracht. Die Wahl-Zertifizierung durch den Kongress ist in den USA normalerweise reine Formsache. Mehrere Republikaner brachten jedoch eine Initiative ein, um die Anerkennung von Bidens Wahlsieg im Bundesstaat Arizona zu verhindern.

“This is treason. This is insurrection. This is rebellion,” says @VanJones68 of pro-Trump rioters. “I have heard people looking at small protests in Portland, Oregon — where people were teargassed, beaten, kidnapped — and they said... ‘We have to have law and order.’” pic.twitter.com/KxnaEEZBjk — CNN (@CNN) January 6, 2021

Vor der Unterbrechung der Sitzung wandte sich Senatsführer Mitch McConnell von den Republikanern in einem Appell gegen die Trump-Loyalisten in der Partei. "Wenn diese Wahl durch bloße Behauptungen der Verliererseite gekippt würde, würde unsere Demokratie in eine Todesspirale geraten", sagte er. Trump behauptet seit Wochen ohne Angabe von Beweisen, bei der Wahl habe es massiven Betrug gegeben. Dutzende von seinem Lager ausgegangene Anfechtungen der Wahl wurden von den Gerichten abgewiesen.

Demokraten bekommen Oberhand

Bei den Senats-Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia hat sich nach Raphael Warnock auch der zweite Kandidat der Demokraten, Jon Ossoff, durchgesetzt. Das teilte Edison Research am Mittwoch mit. Die Partei des künftigen Präsidenten Joe Biden übernimmt somit von den Republikanern die Oberhand im Senat in Washington. Da sie auch das Repräsentantenhaus kontrolliert, startet Biden mit einer parlamentarischen Mehrheit in seine Amtszeit.

(Quelle: APA)