Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Korruptionsskandal um EU-Parlamentsvize Eva Kaili durchsuchten Ermittler am Montag auch Räume im EU-Parlament in Brüssel. Das teilte die belgische Staatsanwaltschaft mit. Dabei seien Daten von Computern von zehn parlamentarischen Mitarbeitern beschlagnahmt worden. Die Computer seien demnach seit Freitag "eingefroren" worden, um zu verhindern, dass für die Ermittlung benötigte Daten verschwinden können.

APA/AFP/EUROPEAN PARLIAMENT/Eric VIDAL Haftbefehl gegen EU-Parlaments-Vize Eva Kaili Wegen des Korruptionsskandals im EU-Parlament wurde nun ein Haftbefehl gegen die Parlaments-Vizepräsidentin Eva Kaili erlassen. Ihr wird unter anderem Geldwäsche vorgeworfen.

Durchsuchungen nach Korruptionsskandal im EU-Parlament

Es hätten auch Razzien am Sonntag in Italien stattgefunden, hieß es. Insgesamt hat es der Staatsanwaltschaft zufolge seit Beginn der Ermittlungen bereits 20 Durchsuchungen gegeben - 19 in Büros und Wohnräumen sowie eine im Europaparlament selbst. Dabei wurden demnach 600.000 Euro im Wohnsitz eines Verdächtigen gefunden, mehrere Hunderttausend Euro in einem Koffer in einem Brüsseler Hotel sowie 150.000 Euro in der Wohnung eines EU-Abgeordneten. Der Name wurde nicht genannt.

EU-Parlamentsvize Kaili in Untersuchungshaft

Die griechische Sozialdemokratin Kaili ist eine von sechs Verdächtigen, die von den belgischen Behörden seit Freitag in dem Korruptionsskandal festgenommen worden sind. Vier von ihnen kamen am Sonntag in Untersuchungshaft – darunter Informationen der Deutschen Presse-Agentur und anderer Medien zufolge auch die 44 Jahre alte Kaili selbst, ihr Freund und der ehemalige Europaabgeordnete Antonio Panzeri. Sie sollen der Staatsanwaltschaft zufolge am Mittwoch vor einer Gerichtskammer erscheinen, die über das Aufrechterhalten der Haft und das weitere Vorgehen entscheiden soll.

Apa/Afp A man walks near the entrance of the European Parliament in Brussels on December 9, 2022. - Belgium on December 9, 2022 detained four people including a former MEP as part of a probe into suspected corruption by "a Gulf country" at the EU parliament, the prosecutor's office said. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) EU-Parlaments-Vize Eva Kaili festgenommen Ermittlungen zu Korruption, Geldwäsche und versuchter Einflussnahme eines Golfstaats erschüttern das Europaparlament. Nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft gab es am Freitag 16 …

Geldwäsche- und Korruptionsvorwürfe gegen vier Verdächtige

Die vier Verdächtigen werden der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und der Korruption beschuldigt. Im Raum steht, dass das Golfemirat Katar, das derzeit die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichtet, mit umfangreichen Geld- und Sachgeschenken versucht hat, Einfluss auf politische Entscheidungen im Europaparlament zu nehmen. Der Wüstenstaat wies die Vorwürfe zurück.

Metsola: "Angriff auf europäische Demokratie"

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola wertet die mutmaßliche Bestechung ihrer Vertreterin Eva Kaili als Angriff auf die europäische Demokratie. "Das Europäische Parlament, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird angegriffen, die europäische Demokratie wird angegriffen, und unsere Art der offenen, freien, demokratischen Gesellschaften wird angegriffen", sagte Metsola am Montag in Straßburg. Zugleich kündigte sie an, dass das Verfahren zur Absetzung Kailis eingeleitet werde.

I am in politics to fight corruption.



To stand up for Europe.



We will meet this test head on.



There will be no impunity.

There will be no sweeping under the carpet.

There will be no business as usual.@Europarl_EN stands against enemies of democracy wherever they come from. pic.twitter.com/60SW8TzV1K — Roberta Metsola (@EP_President) December 12, 2022

Der österreichische EP-Vizepräsident Othmar Karas (ÖVP) erklärte am Montag in der ORF-ZiB 2, er sei wütend, weil Korruption "ein tödliches Gift" für Politik und Demokratie sei. Er sei froh, dass die mutmaßlichen Delikte aufgedeckt worden seien. Das zeige aber auch, "dass das System funktioniert". Dass Katar nach eigenen Angaben mit der Sache nichts zu tun habe, kann Karas nicht wirklich glauben. "Nach dem, was wir wissen, ist das schwer vorstellbar."

Gas-Deals mit Katar bleiben aufrecht

Dass EU-Länder jetzt geplante Geschäfte mit dem Emirat – etwa zur Beschaffung von Flüssiggas – platzen lassen sollten, stellte der ÖVP-Politiker vorerst in Abrede. Erst müssten einmal die Ermittlungen abgeschlossen und die Ergebnisse abgewartet werden. Es handle sich um ein "kriminelles Netzwerk", das einen Angriff auf die europäische Demokratie gestartet habe.

Abstimmung über Kailis Absetzung am Dienstag

Der unter Bestechungsverdacht stehenden Kaili, droht die endgültige Absetzung. Für Dienstagvormittag ist in Straßburg ein Treffen der sogenannten Konferenz der Präsidenten angesetzt - das sind neben Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Vorsitzenden der Fraktionen. Sie sollen das Verfahren zur Absetzung der ehemaligen Fernsehmoderatorin Eva Kaili als Parlamentsvize einleiten.

Noch am selben Tag soll dann das Plenum darüber debattieren. Aus ihrer griechischen Pasok-Partei und der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament wurde die 44-Jährige schon ausgeschlossen. Auch von ihren Pflichten als Vize hatte Metsola sie am Wochenende entbunden.

(Quelle: APA)