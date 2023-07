Der heurige Sommer sorgt nicht nur für negative Temperaturrekorde, in Italien haben die Unwetter am Montag auch ein 19 Zentimeter großer Hagelkorn entstehen lassen, was einen neuen Europarekord bedeutet. Das berichtete das Europäische Unwetterinstitut (ESSL) mit Sitz in Wiener Neustadt in Niederösterreich. Der bisherige Rekord mit 16 Zentimetern wurde erst am 19. Juli in der Provinz Padua registriert, den neue Riesenhagel wurde nun um 23.00 Uhr in Azzano Decimo gefunden.

Can confirm 19 cm based on the cloth pic.twitter.com/7OGda2s932 — Federico Pavan (@PavanFederico00) July 25, 2023

Nach einer gründlichen Prüfung der Berichte und Fotos kamen die Spezialisten der European Severe Weather Database (ESWD) demnach zu dem Schluss, dass der Durchmesser des Hagelkorns aus der Provinz Friaul-Julisch Venetien mit 19 Zentimeter bestätigt werden kann. Das neue Hagelkorn kommt dem Weltrekord-Hagelkorn vom 23. Juli 2010 in Vivian im US-Bundesstaat South Dakota mit einem Durchmesser von 8 Zoll (20,3 Zentimeter) sehr nahe, hieß es von ESSL.

Große Hagelkörner keine Seltenheit

Die hohe Hagelhäufigkeit in Norditalien deckt sich mit den Forschungsergebnissen des ESSL, wonach diese Region den größten Anstieg von großen Hagelkörnern im Vergleich zu anderen europäischen Regionen in den vergangnen Jahrzehnten zu verzeichnen hatte.

Die Entstehung von Hagel ist untrennbar mit der Bildung von Gewittern verbunden. Eis entsteht praktisch in jeder größeren Gewitterwolke, meist sind Gebilde jedoch so klein, dass sie auf ihrem Weg abwärts schmelzen und lediglich als dicke Regentropfen vom Himmel fallen. Lediglich in einer Minderheit der Gewitterwolken werden diese so groß, dass sie als Eis den Erdboden erreichen.

(Quelle: APA)