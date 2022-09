Im sozialen Netzwerk Twitter gibt es unter dem Hashtag #QueenElizabeth Freitagvormittag (Stand 10 Uhr) bereits über 1,56 Millionen Beiträge.

Zahlreiche Nutzer:innen bekunden ihre Trauer und zollen der verstorbenen britischen Königin Tribut, es gibt aber auch nachdenklich-kritische Beiträge. Eine Auswahl:

Thank you Ma’am, for everything. — Paddington (@paddingtonbear) September 8, 2022

Am Ende war sie einfach eine alte Dame, die diesen letzten Gang, alleine und ohne Krone, gehen musste. So wie das alle mal müssen und dann kann Mensch auch einfach mal gut sein lassen. #QueenElizabeth — mall grabber ???? dony ???? (@donyogenes) September 9, 2022

Sicherlich wird #QueenElizabeth bei der breiten Bevölkerung als die nette Frau mit der Handtasche und den originellen Hüten in Erinnerung bleiben. Nur wenige werden ganz exakt wissen, wofür sie politisch stand. Ist das gut? Ist das schlecht? Fakt ist: Es ist so. Vielleicht. — Matthias Schumacher (@Alleinsegler) September 9, 2022

London Bridge is falling down

My fair lady

Build it up with iron bars

Iron bars, iron bars

Build it up with iron bars

My fair lady

God save the Queen#QueenElizabeth pic.twitter.com/pQTt3F0ZiM — Reem (@Tehrimeme) September 8, 2022

2 ganz doofe Fragen: Es heißt in GB ab jetzt dann wieder God save the King, richtig? Ändert sich auch der Text der Nationalhymne? #QueenElizabeth #KingCharles — Claudia Mondrowski (@CMondrowski) September 8, 2022

The London bridge has fallen. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

Rest is peace your Majesty, Queen Elizabeth.

7 decades,15 prime ministers, 1 QUEEN ???? #QueenElizabeth pic.twitter.com/P7PVG5Gc6f — Umer Farooque Samoo (@UmerFarooq390) September 8, 2022

Leaked footage from inside the Buckingham Palace #QueenElizabeth pic.twitter.com/qqtJIMMwyD — tuba (@tubasious) September 9, 2022

Just heard on the radio that the Queen’s first PM was born in 1874 and her last in 1975 - wow!! #QueenElizabeth #QueenElizabethII — ???????????? Chloe Geoghegan (@chloegeogh) September 9, 2022

Manche kotzen sich jetzt über #QueenElizabeth aus. Manche wettern gegen die Monarchie u. sehen mit Charles III. schon die Erstarkung eines neuen Kolonialismus. Irrsinn! So gesehen: NIEMANDEN lässt ihr Tod kalt, ALLE haben eine Meinung über sie. Schon allein das ist eine Leistung. — Matthias Schumacher (@Alleinsegler) September 9, 2022

Egal was man von der #Queen oder dem Königshaus hät: #QueenElizabeth hat es geschafft eine tief gespaltene Gesellschaft in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten. Das sollte man anerkennen. #RIPQueenElizabeth — Jonas ???????? (@jonasspd) September 9, 2022

Together again , Always a constant in an Inconstant world ????????????❤️ she will always be Our Queen #QueenElizabeth pic.twitter.com/b3URBimkw1 — Alison (@21olijas) September 9, 2022

Statt dass wir uns an #KingCharles gewöhnen müssen, wäre es doch eigentlich sehr viel besser, die Gelegenheit zu nutzen und die Monarchie ganz abzuschaffen.



Wie heißt es immer: Man soll gehen, wenn es am schönsten ist.

Und besser als #QueenElizabeth wird es sicher nicht mehr. — Nadia Menze (@Cartoostrophal) September 9, 2022

2022 durften Frauen in Frankreich sich nicht bedecken. Als #QueenElizabeth den französischen Präsidenten empfing, ignorierte sie das Protokoll und insistierte, ihn mit einem Kopftuch zu entgegnen. Das 1. Mal, dass eine Frau ihn so entgegnete. DAS war die Queen. #RIPQueenElizabeth https://t.co/VtkNvWD9b1 pic.twitter.com/rcHZIDRs3Y — Paktﻯawal (@Paktyaw4l) September 9, 2022

Zum Tod von #QueenElizabeth will ich kein komisches Zeug schreiben, wir kannten uns ja schließlich nicht persönlich. Aber es ist ein komisches Gefühl, dass die Frau, die seit ich denken kann auf dem englischen Thron saß, nun nicht mehr da ist. — Cidney Cage (arbeitet am nächsten Buch) (@CidneyCage) September 9, 2022

(Quelle: SALZBURG24)