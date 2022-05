Ob die Aktion erfolgreich sein wird, war zunächst unklar. "Das ist experimentell", sagte die Bioakustik-Forscherin Charlotte Curé.

"Wir sind überhaupt nicht sicher, dass das funktionieren wird, aber es lohnt, es zu versuchen", sagte die Wissenschafterin. Der Forschungsgruppe Meeressäuger (GEEC) zufolge wurde der Wal erstmals Anfang April von der Besatzung eines Trawlers etwa 30 Kilometer vor der normannischen Küste gesichtet. Die Videoaufnahmen seien eindeutig. Es gebe keinen Zweifel daran, dass es sich um einen Orca handle. Seitdem wurde der Orca immer wieder entlang der Küste, in der Seine-Mündung sowie selbst rund 60 Kilometer flussaufwärts in der Seine bei Yainville entdeckt.

Üblicherweise seien Orcas eher vor den Küsten Schottlands, Islands und Norwegens zu Hause sowie weiter südlich im Atlantischen Ozean im Golf von Biskaya, erklärte ein GEEC-Experte. Doch statt sich Richtung Meer zu bewegen, schwimme der Orca immer hin und her, hieß es von der Präfektur. Das Tier sei extrem geschwächt und habe nur geringe Überlebenschancen.

The orca in the river Seine in France is very poorly. His fin has collapsed and he has skin problems now. because he is not in salt water anymore and the river is too shallow. ????I'm very worried for him. They are going to play some orcas sounds to guide him to the sea.

