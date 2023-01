Knapper roter Badeanzug und Schwimmboje unterm Arm: Mit ihrer Rolle als Rettungsschwimmerin in der Fernsehserie „Baywatch“ erlangte Schauspielerin Pamela Anderson in den 1990er-Jahren internationale Berühmtheit. Spätestens seit dem Veröffentlichen ihres Sextapes – gegen ihren Willen – galt die heute 55-Jährige als Sexsymbol. In der neuen Netflix-Doku „Pamela, a love story“ schildert sie jetzt ihren Kampf um die Selbstbestimmung ihres Images.

„Ich will zum ersten Mal die Kontrolle über meine Geschichte übernehmen“, sagt sie in einem ersten Trailer zum Film. Denn von der Öffentlichkeit habe sie sich nicht respektiert gefühlt. Sie stellt sich damit nicht zum ersten Mal auch gegen die Miniserie „Pam & Tommy“, die im vergangenen Jahr bei Disney+ erschienen ist. Diese dreht sich rund um das Sextape, mit dem Anderson und ihr damaliger Ehemann Tommy Lee 1995 zu zweifelhaftem Ruhm gekommen waren. „Ich habe dieses gestohlene Video aus meinem Leben verbannt, um überleben zu können. Und jetzt, wo alles wieder hochkommt, fühle ich mich krank", so Anderson.

Pamela Anderson is ready to tell her story in a new documentary.



The film, which has been in the making for several years, will feature the pop culture icon setting the record straight as she looks back on her professional path and her personal journey. pic.twitter.com/vSNvsQPE48