Die deutsche Fitness-Influencerin Pamela Reif (9,1 Millionen Instagram-Follower) steht aktuell massiv in der Kritik. Ausgangspunkt war ein inzwischen gelöschtes TikTok, in dem die 26-Jährige sich mit einem viralen Schönheitsfilter zeigt. Sie stellte sich die Frage, warum andere Menschen auf der Plattform mit dem Filter schön aussehen würden, sie selbst aber wie eine „Transe“. Diese Aussage sorgte für Empörung bei vielen Userinnen und Usern.

@pamela_rf mein Statement zum gestrigen Video | ich habe das T-Wort nochmal benutzt, damit für alle unmissverständlich ist, was gesagt wurde und welche genaue Begrifflichkeit nicht okay ist ♬ Originalton - Pamela Reif

So reagiert Pamela Reif auf Shitstorm

Aber nicht nur das transfeindliche Statement an sich löste Wirbel aus, sondern auch der Umgang der Influencerin mit dem Shitstorm stößt nicht bei allen auf Verständnis. So postete Reif vor drei Tagen ein Instagram-Foto mit der Bildunterschrift: „It’s not about never making mistakes. It’s about life giving you a safe place, even when you do."

In den Kommentaren gab es neben Zuspruch von Fans, die ihr Idol in Schutz nehmen, auch Kritik. Ein User schreibt etwa: „Bin geschockt von den zahllosen Kommentaren, die Diskriminierung verharmlosen. Pams Community kann bestimmt reflektierter und reifer sein als das, was sich hier gerade zeigt, oder?“ In einem anderen Kommentar heißt es: "Transfeindlichkeit ist kein Fehler!" Manche Userinnen und User zweifeln selbst nach einem Entschuldigungsvideo an der Glaubwürdigkeit der Fitness-Koryphäe: „Ey wen willst du verarschen?!“

Influencerin plant Stream mit Transgender-Youtuberin

Um ihre Glaubwürdigkeit zu beweisen, hat Pamela Reif für nächste Woche nun einen Livestream mit der bekannten Transgender-Youtuberin Jolina Mennen angekündigt, mit er sie über das Thema sprechen will. Wie das bei Fans und Kritiker:innen ankommt, bleibt abzuwarten.

Wer ist Pamela Reif? Pamela Reif wurde 1996 im deutschen Karlsruhe geboren. Die Fitness-Influencerin erlangte durch ihre Workout-Videos auf Youtube große Bekanntheit. Auf Instagram hat sie 9,1 Millionen Follower. Sie vertreibt zudem ihre eigenen Protein-Riegel, Müsli und andere Snacks.

(Quelle: SALZBURG24)