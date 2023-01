Pop-Ikone Madonna soll verschollenes Kunstwerk besitzen

Halbnackt schwebt die Göttin der Jagd, des Mondes und der Geburt auf den schönen Hirten zu. "Diana und Endymion" heißt das sinnliche Bild von Jérôme-Martin Langlois aus dem Jahr 1822. Während des Ersten Weltkriegs verschwand es aus dem Museum in Amiens in Nordfrankreich. Nun könnte es sich in der Sammlung des amerikanischen Popstars Madonna befinden.

In einem Video bittet die Bürgermeisterin von Amiens den Weltstar deshalb, der Stadt das Bild zu leihen. "Madonna, Sie haben wahrscheinlich noch nie von Amiens gehört", beginnt Brigitte Fouré das Video. "Aber seit einigen Tagen besteht eine besondere Verbindung zwischen Ihnen und unserer Stadt."

What does @Madonna and my beloved city of Amien have in common? Diana and Endymion is an 1822 painting by Jérôme-Martin Langlois was exhibited in Amiens from 1878 but was thought to have been destroyed in 1918. Until La Madonna posted a photo of her with the painting ! pic.twitter.com/DqoJ4lk63V