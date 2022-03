Was war überhaupt passiert? In sozialen Medien ist am Wochenende ein Video viral gegangen, das die Prügel-Attacke auf Oliver Pocher zeigt. Der Komiker sitzt am Rande eines Boxkampfes auf seinem Platz in der ersten Reihe, als plötzlich ein Mann auf den 44-Jährigen zu kommt und ihm unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht schlägt. Pocher ist nach dem Schlag zusammengesackt, hat sich danach aufgerappelt, um sich in Sicherheit zu bringen.

"Fat Comedy" auf Instagram: „Weil du so ein unschönen Charakter hast , Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt die behaupten vergewaltigt worden zu sein, obwohl es nicht stimmt – die Anzeige nehme ich sehr gerne in Kauf, Liebe Grüße Omar“https://t.co/zmTzo0fW0D pic.twitter.com/55BdI24Pid — Libra0810 ???????? ???? (@Libra08101) March 27, 2022

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Angreifer um den Internet-Comedian "Fat Comedy" handeln, der das Video auch bei Instagram veröffentlichte. Jedoch wurde das Benutzerkonto mittlerweile deaktiviert.

Pocher: "Das ist feige, hinterhältig, arglistig"

Am Dienstagmittag berichtete auch Pocher via Instagram über seine Sicht der Dinge: "Das war eine Nummer, die so gar nicht geht. Das ist feige, hinterhältig, arglistig und wurde gefilmt. Die Situation ist dafür noch glimpflich ausgegangen. Ich habe in dem Moment nichts mitbekommen oder gewusst. Und dann – bumm – knallt es richtig und du denkst dir, was ist denn hier los. Und dann steht da ein Typ, der dir noch hinterhergeht und du weißt nicht, zückt der noch ein Messer?“

Der Schlag ins Gesicht habe Folgen bei Pocher verursacht, wie er erzählt: "Ich habe die letzten Tage damit verbracht, beim Arzt zu sein. Denn mein Ohr war angeschlagen und wenn ich Pech habe, habe ich irreparable Schäden. Ich muss eine Behandlung machen und kann bestimmte Frequenzbereiche nicht hören."

Konsequenzen nach Prügel-Attacke?

Demnach dürfte die gewalttätige Attacke auch Folgen für den Angreifer haben. Pocher: "Es wird ein Gespräch geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird an einem Tisch stattfinden – da sitzen Staatsanwaltschaft und Richter bei, die sich das anhören. Und dann werden wir mal sehen, was dann passiert. Das ist nicht nur hinterhältig, das ist Körperverletzung.“ Wie die Dortmunder Polizei bereits am Sonntag mitteilte, laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung. Deutsche Medien berichteten am Montag, dass nun auch Pocher Anzeige erstattet habe.

Pocher kündigt derweil juristische Konsequenzen an: "Man kann doch nicht sagen: Wenn dir jemand nicht gefällt, wird er geschlagen. So funktioniert die Welt nicht. Wir haben Regeln. Und das werden wir vor Gericht mit allen Mitteln klären, mit abschreckender Wirkung. Wir werden auf eine maximale Summe gehen in allen Bereichen. Ich brauche das Geld nicht. Wir werden das Geld verteilen."

Das letzte Wort in dieser Causa ist mit Sicherheit noch nicht gesprochen.

(Quelle: SALZBURG24)