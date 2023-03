Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Wochenende die ukrainische Hafenstadt Mariupol und die besetzte ukrainische Halbinsel Krim besucht. Oder doch nicht? Ob es nämlich tatsächlich der Kreml-Chef selbst war, der zu den Terminen erschienen ist, oder es sich vielmehr um einen oder mehrere Doppelgänger gehandelt hatte, wird aktuell heftig diskutiert.

Amazingly it appears that Putin did visit Mariupol. It’s taken over a year to get close to the frontline. He drove around & spoke with residents. I still reserve judgement. Putin has many doubles & the ‘grateful’ residents were likely security personnel in civvies! pic.twitter.com/fQQxNFNqD7 — Dr Stephen Hall (@stephengfhall) March 19, 2023

Which one do you think is the real one? pic.twitter.com/SV8TVdnUQE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023

Diskussion über Putin-Double auf Twitter

Befeuert werden die Spekulationen von Beobachtern, die Fotos und Videos auf Twitter teilen. Diskutiert wird etwa über einige Gesten, die für den "echten" Putin unüblich seien. So habe er sich öfter ins Gesicht gefasst. Außerdem sei er gehumpelt, sei auf Distanz geblieben und habe leiser gesprochen als sonst.

A visibly limping Putin arrived in occupied Crimea



Russian sources report Putin's visit to Sevastopol to «celebrate» the anniversary of the annexation of Crimea



Which, by the way, will be one of the items on Putin's list of accusations at The Hague Court. pic.twitter.com/XPJDGqvT9e — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 18, 2023

The truth during Putins visit was hidden. In the background, during the conversation at 0:17, someone managed to shout "this is all false. It's all for show!"



TASS cut this moment from their video. RIA Novosti forgot to get rid of it.



Putin is unwanted. pic.twitter.com/xUnecQbs2R — NOËL ???????? ???????? (@NOELreports) March 20, 2023

Laut Medienberichten habe Petro Andryschenko, ein Berater des Bürgermeisters von Mariupol, von einem Besuch von „Putin oder eines seiner Doubles“ auf Telegram berichtet. Auch ein ehemaliger Putin-Vertrauer, Igor Girkin, sprach kürzlich von Doppelgängern.

Die Gerüchte um mutmaßliche Doubles halten sich schon länger. Bei einem Besuch im Iran vergangenen Juli soll Putin sich schon „vertreten“ lassen haben. Kyryll Budanov, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, sagte zur britischen Zeitung „Daily Mail“, dass der russische Präsident mehrere Doppelgänger habe.

(Quelle: SALZBURG24)