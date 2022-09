An der Londoner St. Paul's-Kathedrale und der Westminster Abbey sowie an Schloss Windsor rund 40 Kilometer westlich von London, wo die Queen zuletzt überwiegend lebte, sollen zu Mittag die Glocken läuten. Im Hyde Park soll es danach Kanonen-Salutschüsse geben.

APA/AFP/ASSOCIATED PRESS Bilder von Queen Elizabeth II. So geht es nach dem Tod von Queen Elizabeth II. weiter Die britische Queen Elizabeth II. ist tot. Ihr folgt nun ihr Sohn König Charles III. auf dem Thron. Die Choreografie bis zum Staatsbegräbnis ist minutiös durchgeplant.

Im Parlament soll der verstorbenen Queen sowohl im Unter- als auch im Oberhaus gedacht werden. Der bisherige Thronfolger und neue König Charles III. und seine Frau Camilla wollen von Schloss Balmoral in Schottland, wo die Königin gestorben ist, nach London reisen. Am Nachmittag soll der König mit Premierministerin Liz Truss zusammentreffen. Eine Rede an die Nation von König Charles ist für den frühen Abend geplant, ebenso ein anschließender Gedenkgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale.

Zahlreiche Menschen vor Buckingham Palace

Nach den besorgniserregenden Nachrichten über den Gesundheitszustand der britischen Königin Elizabeth II. hatten sich bereits am Donnerstag ab dem Nachmittag Menschen vor dem Buckingham-Palast in London versammelt. Am Abend erhielten sie schließlich die traurige Nachricht vom Tod der Queen. Die Flaggen am Palast wurden auf halbmast gesetzt, die Nationalhymne "God save the Queen" erklang, bei vielen flossen Tränen.

Londoner Taxler:innen säumen "The Mall"

Vor dem mehr als 800 Kilometer von Balmoral entfernten Buckingham-Palast standen in der Nacht trotz strömenden Regens unzählige Menschen. Sie legten Blumen und Kondolenzkarten nieder und stellten Kerzen auf. Unterdessen säumten rund 50 schwarze Taxis die Prachtstraße "The Mall" am Buckingham-Palast, um der Queen Tribut zu zollen. Auch am Freitag ist der Zustrom groß.

Tonight, our tower lights will shine in purple and sparkle in silver to honor the life and legacy of Her Majesty, Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/qIpk7lQgbc — Empire State Building (@EmpireStateBldg) September 8, 2022

Sehenswürdigkeiten finster, Flagge auf halbmast

Aber nicht nur in Großbritannien, sondern auch in aller Welt zollen zahlreiche berühmte Bauwerke der Queen Tribut. So war der Eiffelturm in Paris in der Nacht unbeleuchtet, das Empire State Building in New York leuchtete in glitzerndem Lila. In Wien wurde als Zeichen des Respekts gegenüber der Queen die österreichische Flagge vor dem Bundeskanzleramt auf halbmast gesetzt.

Aus Respekt vor dem Lebenswerk von Queen Elisabeth II. setzt das Bundeskanzleramt die Fahne am Gebäude auf halbmast. — Karl Nehammer (@karlnehammer) September 8, 2022

