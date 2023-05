Tausende Menschen haben an am Freitag in Belgrad an dem von fünf Oppositionsparteien einberufenen Protest unter dem Motto "Serbien gegen Gewalt" teilgenommen. Die Demonstrierenden – laut Schätzungen wesentlich mehr Menschen als bei einem ähnlichen Protest am Montag – blockierten vorübergehend die wichtigste Verkehrsbrücke über den Fluss Save, welche das Stadtzentrum mit dem Stadtviertel Neu-Belgrad verbindet und an der Autobahn liegt.

Stiller Protest in Belgrad

Eine lange Menschenkolonne bewegte in stillem Protest. Der einzige Ausruf, der zu hören war, lautete "Vucic geh", als sich Demonstranten am Amtssitz des Präsidenten vorbei bewegten. Obwohl die Polizei den Organisationen strafrechtliche Verantwortung wegen der Brückenblockade angedroht hatte, waren beim Protest kaum Ordnungshüter zu sehen.

Tödliche Schießereien

Anlass für die Demonstration sind zwei Schießereien, bei denen vergangene Woche in Belgrad und Mladenovac 17 Personen getötet und weitere 21 verletzt wurden. Die Opposition fordert die Rücktritte von Innenminister Bratislav Gasic und dem Chef des BIA-Nachrichtendienstes, Aleksandar Vulin. Verlangt wird auch der Entzug der landesweiten Frequenzgenehmigungen für zwei regierungsnahe TV-Sender, Pink und Happy, denen Hassreden sowie das Schüren von Gewalt in ihren Programmen vorgeworfen werden. Präsident Aleksandar Vucic hat für 26. Mai eine Kundgebung seiner Anhänger:innen in Belgrad angekündigt.

Laut Oppositionskreisen hatten am Montag etwa 50.000 Menschen an dem Protestmarsch teilgenommen, Vucic sprach von 9.000 Demonstrierenden. Unabhängige Schätzungen der Teilnehmerzahlen am Freitag lagen zunächst nicht vor.

(Quelle: APA)