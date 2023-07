Mit einem schweren Verlust hat zurzeit das Ex-Boyzone-Mitglied Ronan Keating zu kämpfen. Sein Bruder Ciaran verunglückte am Wochenende im Alter von 57 Jahren tödlich bei einem Autounfall in Irland, wie der "Mirror" berichtet.

Tödliches Unglück kurz vor Geburtstag

Auf dem Weg zum Fußballspiel seines Sohnes soll Ciaran mit einem anderen Fahrzeug zusammengeprallt sein. Der Unfall ereignete sich laut "The Irish Times"-Bericht am Samstagnachmittag gegen 15.35 Uhr auf der N5 – eine nationale Hauptstraße in Irland – in der Nähe von Swinford in der Grafschaft Mayo. Seine Frau erlitt dabei Verletzungen und ist sowie zwei weitere Unfallbeteiligte im Spital. Ciaran Keating erlag bereits am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Er starb einen Tag vor dem 28. Geburtstag seines Sohnes Ruairi. Freunde Ronans gaben laut "The Sun"-Bericht bekannt, dass er direkt zu seiner Familie nach Irland geeilt sei. Er möchte trotz des schweren Schicksalsschlags „seiner Familie zuliebe stark bleiben“.

Ronan Patrick John Keating wurde am 3. März 1977 in Irland geboren. In der Zeit zwischen 1993 und 1997 war Ronan Keating das jüngste Mitglied der irischen boy band „Boyzone“. Bei seinem Beitritt war er gerade 16 Jahre alt. Während er noch Mitglied bei Boyzone war, schrieb er bereits an eigenen Projekten. Für den Film „Notting Hill“ nahm er das Lied „When you say nothing at all“ auf. Im Jahr 2000 veröffentlichte er sein erstes Solo-Album namens „Ronan“, das eine Zeit lang Nummer eins der UK Albums Charts war. Während seiner Solo-Karriere nahm er nicht nur Alben auf, sondern bewies sich auch als Radio- und Fernsehmoderator. Im Jahre 2010 war er Teil der Jury der Fernseh-Musikshow X-Factor, 2016 war er bei The Voice Australia zu sehen. Bei der 13. Staffel des gleichnamigen Formats in Deutschland wird er bald als Coach zu sehen sein.

(Quelle: SALZBURG24)