"Man braucht die Partnerschaft“, sagte Knaus zum "Deutschlandfunk" und führte aus: "Die Türkei, Griechenland, Deutschland, das ist ein Hauptzielland für viele, die da auf dem Weg sind, müssen erkennen, dass sie ein gemeinsames Interesse haben, irreguläre Migration zu stoppen, dafür Flüchtlinge zu unterstützen, wo sie sind, die EU-Hilfe für die Türkei fortführen."

Außerdem forderte Knaus eine Konferenz, um darüber zu beraten, was mit den Menschen passieren soll, die jetzt aus Idlib kommen. "Da kann man nicht einfach sagen, das ist ein türkisches Problem und wir kümmern uns da nicht darum", so Knaus.

Knaus: Türkei steht unter enormen Druck

Türkei stehe unter enormem Druck, weil weitere Hunderttausende Menschen in Idlib davor stehen, in die Türkei zu kommen. Wichtig sei, dass Europa die Syrer in der Türkei, die dreimal mehr Syrer als die gesamte EU aufgenommen habe, weiter unterstützt. "Diese Unterstützung hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren kaum noch Syrer Richtung Europa gekommen sind, sondern in Schulen gingen, medizinische Versorgung hatten, Sozialhilfe hatten. Aber dieses Geld ist jetzt verplant. Das war gedacht für vier Jahre, es wird noch ausgegeben, aber es werden keine neuen Projekte mehr geplant."

EU verliert ihre Glaubwürdigkeit

Die EU versage außerdem an ihren Grenzen selbst. "Wir haben seit Jahren jetzt Pushbacks, also irreguläres Zurückstoßen von Flüchtlingen, an der kroatisch-bosnischen Grenze, an der ungarisch-serbischen Grenze", sagte Knaus. "Und das, was wir jetzt an der griechischen Grenze sehen, ist ja eigentlich ein Widerspruch zu EU-Recht." So breche jede Glaubwürdigkeit weg, etwa der Türkei zu sagen, wie sie sich an ihren Grenzen verhalten solle.

Jeder Staat habe das Recht, seine Grenzen zu kontrollieren, sagte Knaus. Aber man dürfe nicht so wie Griechenland Menschen an der Grenze stoppen und einfach ins Niemandsland zurückstoßen. "Man müsste ein Verfahren machen, man müsste feststellen, ob sie Schutz brauchen. Natürlich braucht man dazu, weil man ja die Landesgrenze kontrollieren will, einen Partner. Und das Fatale an der jetzigen Situation ist, dass hier jetzt Populismus und Panik auf allen Seiten regiert."

"Ungelöste Krise" auf griechischen Inseln

Die Situation auf den griechischen Inseln bezeichnete Knaus als "ungelöste Krise". Griechenland schaffte es in der Vergangenheit nicht, Verfahren durchzuführen. "Die Leute wurden festgehalten, aber niemand wurde zurückgeschickt. Jetzt versucht die Regierung, unter Druck das zu machen, aber die Inselbewohner spielen nicht mit, weil sie kein Vertrauen mehr haben. Es sind 42.000 Menschen unter erbärmlichen Zuständen auf den Inseln."

Knaus sah nur in der Kooperation eine Lösung: Es brauche "weitere Unterstützung für die Syrer in der Türkei, schnellere Verfahren an den EU-Außengrenzen, Rücknahme von denen, die keinen Schutz brauchen, und Anerkennung, dass die größte Katastrophe seit Jahrzehnten, was Flüchtlinge betrifft in der Welt, nämlich in Syrien, natürlich gemeinsame Anstrengungen bedarf".

Knaus warnt vor Zerbrechen der Genfer Konvention

Der gebürtige Bramberger (Pinzgau) hat angesichts dessen in der ZIB2 vor einem Zerbrechen der Genfer Flüchtlingskonvention gewarnt. Die EU müsste nach Worten von Knaus sofort versuchen, was die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bereits im Hintergrund getan habe, nämlich klare Zusagen abgeben, dass man sich an finanzielle Verpflichtungen gegenüber der Türkei hält. Dass die EU Geld verspreche, liege in ihrem Interesse. Darüber hinaus müsse die EU aber auch zur Hilfe bereit sein, wenn hunderttausende Flüchtlinge aus der umkämpften Region Idlib in Syrien in die Türkei kommen. Dies müsse in einer internationalen Koalition erfolgen, das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR müsse sich bereits vorbereiten.

"Versagen der europäischen Eliten"

"Hier steht die Flüchtlingskonvention und das internationale Flüchtlingsregime insgesamt auf dem Spiel", so der Migrationsexperte. "Wenn wir nichts tun, zerbricht diese Konvention im Jahr 2020 vor unseren Augen, die wir 1951 aus den Lehren des Zweiten Weltkriegs kommend ratifiziert haben. Dann ist dies das Ende einer noblen Geschichte, das unwürdig durch Scheitern und Versagen der europäischen Eliten zu Ende geht."

Asylrecht ausgesetzt: "Verzweiflungstat"

Dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Tore für Flüchtlinge in die EU geöffnet habe, sei "ganz klar eine unmoralische Aktion", sagte Knaus. Die Türkei stehe allerdings unter enormem Druck. Die EU habe es in den vergangenen drei Monaten nicht geschafft, die weitere Finanzierung des Flüchtlingspaktes zu klären. Ohne Einigung mit der Türkei könne Griechenland "nichts machen".

Dass Griechenland nun das Asylrecht ausgesetzt habe, sei eine "Verzweiflungstat". Griechenland habe in den vergangenen fünf Jahren 200.000 Asylanträge entgegengenommen, dies seien um 70.000 mehr als Österreich im selben Zeitraum.

(Quelle: APA)