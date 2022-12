Sarah (12) aus OÖ überreicht Papst Friedenslicht

Papst Franziskus hat am Mittwoch das „ORF-Friedenslicht“ aus Bethlehem von der zwölfjährigen Sarah Noska aus Altenberg überreicht bekommen. Bei seiner Generalaudienz am Vormittag begrüßte der Pontifex die oberösterreichische Delegation persönlich. Auf der Bühne anwesend war auch der Linzer Bischof Manfred Scheuer, der im Rahmen des Ad-limina-Besuchs des Episkopats in Rom weilt.

Das Friedenslicht war bereits Mitte November in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet worden. Es wird in den Wochen vor Weihnachten als Friedensgeste weltweit verteilt, Höhepunkt war dabei die Überreichung an den Papst im Rahmen der Generalaudienz. „Bitten wir den Herrn um das Geschenk des Friedens, den die Welt so sehr braucht“, sagte Franziskus und wünschte allen einen gesegneten Advent.

Oberösterreicherin als Friedenslichtkind ausgewählt

Noska war als diesjähriges Friedenslichtkind ausgewählt worden, weil sie sich nicht nur bei der Verteilung des Lichtes engagiert, sondern auch um eine ukrainische Mitschülerin kümmert. Auf die derzeitige Situation in der Ukraine machte auch Franziskus vor den Tausenden Gläubigen aufmerksam und rief zu mehr Hilfe auf: „Feiern wir dieses Jahr ein einfacheres Weihnachten mit weniger Kosten. Helfen wir lieber dem ukrainischen Volk.“

Wehrschütz übergibt Friedenslicht in Ukraine

In der Ukraine ist das Friedenslicht am Dienstag angekommen. ORF-Osteuropa-Korrespondent Christian Wehrschütz übergab es in einer kleinen Feierstunde in der Lemberger Garnisonskirche an den griechisch-katholischen Weihbischof Volodymyr Hrutsa. Pfadfinder, Kinder von gefallenen ukrainischen Soldaten und viele Binnenvertriebene waren dazu in die Kirche im Zentrum der westukrainischen Stadt gekommen.

Teil der österreichischen Delegation war auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Der vom Österreichischen Rundfunk (ORF) ausgegangene Weihnachtsbrauch des Friedenslichts hat mittlerweile in mehr als 30 Ländern Fuß gefasst, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und Teilen Südamerikas. Die eigentliche Bestimmung findet das Licht am 24. Dezember, wenn es in vielen christlichen Pfarrkirchen, Bahnhöfen, Rot-Kreuz-Stationen, Bundesheer-Kasernen und den ORF-Landesstudios abgeholt werden kann.

(Quelle: APA)