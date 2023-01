Schauspieler Julian Sands weiter vermisst

Elf Tage nach seinem Verschwinden bei einer Wanderung hat die Suche nach dem britischen Schauspieler Julian Sands weiter angedauert. Die Familie des 65-Jährigen bedankte sich am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung bei den Einsatzkräften. „Wir sind zutiefst berührt von der Welle der Liebe und Unterstützung“, hieß es in dem Text, den das Sheriff-Büro im Bezirk San Bernardino auf Twitter teilte.

As we enter day 11 of the search for Julian Sands on Mt. Baldy, we are reminded of the sheer determination & selflessness of all of the people who have aided in this search. We will continue to utilize the resources available to us. The family would like to share this statement: pic.twitter.com/owO2o97f16